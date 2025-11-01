«Минчанка-2» одержала победу в матче Молодёжной волейбольной лиги России

«Минчанка-2» одержала победу в матче третьего этапа Молодежной волейбольной лиги России, поединки проходят в Краснодаре. Наши девушки встречались с хозяйками площадки из «Динамо», которые в прошлом сезоне стали чемпионками турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски показали уверенную игру и были сильнее в трех партиях с результатом 25:20, 25:16, 25:20. Эта виктория стала для столичного клуба 10 в 11 противостояниях чемпионата. На данный момент наши волейболистки занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. 2 октября землячки сыграют с «Тулицей-2», которая является ближайшим преследователем отечественного клуба.