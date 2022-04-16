Посадил деревья в Хатыни и ответил на вопросы журналистов. Самое главное о субботнике Лукашенко
Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В 2022 году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году Беларусь будет отмечать 80-ю годовщину трагедии этой деревни. Потому сейчас мемориальный комплекс активно готовится к реконструкции и капитальному ремонту. Это, в первую очередь, дань уважения непокоренным героям и моральный долг белорусов. Кроме того, историческое забвение, накрывшее с головой западные страны, вынуждает нас всеми силами защищать правду о подвиге нашего народа.
О трудовой традиции с особенным смыслом – материал Ксении Худолей.
В Хатыни, колыбели нашей исторической памяти, остро ощущаешь разрыв между истиной героического прошлого и иллюзорностью современных идей. Разве может что-либо оправдать карателей? Каждые полминуты по 149 убитым в Хатыни белорусам и сотням таких же сожженных карателями деревень печально звенят колокола.
Выбрать эту символичную локацию для работы на республиканском субботнике у Президента было немало причин. В 2023 году исполнится 80 лет с момента трагедии, а сегодня в мемориальном комплексе идет подготовка к капитальному ремонту и реконструкции. В скором времени здесь должен появиться новый музей. И к этому объекту у белорусского лидера четкие требования.
Лукашенко о новом музее в Хатыни: «Упростите его до невозможности. Главное – экспозиция, которая там будет» (здесь подробности).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, я говорю, – это экспозиция, их сейчас надо создавать. Вот как космонавты. Прежде чем запустить какую-то ракету, они все это на макетах отрабатывают. Вот берите примерно то же пространство и создавайте экспозиции эти. А потом привезли и поставили в готовые залы. То есть уже можно работать. Размеры залов известны. Вот тогда это делать. В Минске делать где-то, а потом сюда перевезти. К 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, всякие эти ваши экспертизы, проекты, сметы. До 9 мая чтобы было доложено, как вы будете вкладываться в этот срок.
Жесткие сроки – не прихоть. Успеть к восьмидесятой годовщине трагедии – дань памяти уничтоженным деревням и сожженным заживо предкам. Героическую смерть «непокоренных» Александр Лукашенко почтил и сегодня.
В графике президентского субботника была запланирована высадка памятной кленовой аллеи, но глава государства все же скорректировал задуманное и добавил еще один символичный пункт. Возле каждого из уничтоженных фашистами домов сегодня появилось трио: яблоня и кусты шиповника. Они будут напоминать о том, что даже после страшных бед и лишений жизнь продолжается, но лишь благодаря памяти о прошлом.
Александр Лукашенко:
Это яблоня, да?
А ты держи, как специалист.
Это старт обновления мемориала и рабочей субботы для трудовой бригады. За лопаты и саженцы взялись все без исключения. Закладка парка исторической памяти – тоже аллегория. 149 молодых кленов, равных количеству погибших жителей деревни Хатынь.
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Впрочем, о профессиональных интересах пресса тоже не забыла. Как только парк был высажен и обильно полит, журналисты задали свои вопросы. И Президент поделился планами по дальнейшему обустройству мемориала и своем отношении к традиции субботника.
«Даже реагировать не хочу». Что Лукашенко ответил тем, кто считает субботники нарушением трудового законодательства, читайте здесь.
Не смогли обойти стороной и глобальную повестку. Недавний визит Александра Лукашенко в Россию вызвал немало разговоров. И пока союзные эксперты обсуждали экономические перспективы, на Западе занимались созданием очередных громких заголовков.
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Журналисты также интересовались отношением Президента к недавним бесчинствам в Бухенвальде, где наш государственный флаг бесцеремонно заменили. В ответ белорусы пикетировали у посольства Германии и потребовали главу дипмиссии заработать прощение за унизительный акт общественно полезным делом – на субботнике.
Лукашенко о западных дипломатах: не верьте всем их поклонам, им глубоко наплевать на эту историю (подробнее здесь).
Что бывает с теми, кто забывает историю, мы видели не раз. Видим и сейчас в отражении теряющих человечность европейских ценностей. Вот уж кому не помешает субботник. Благоустроить собственную политику, упорядочить заявления, избавиться от угроз, очистить от мусора помыслы.