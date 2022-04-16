Их усилиями появился сад лип, клумбы и площадка для воркаута. Как прошёл субботник у команды Белкоопсоюза?

Новости Беларуси. Флешмоб по благоустройству 16 апреля поддержала и дружная команда Белкоопсоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка 100 человек в самом центре Молодечно работали над внешним обликом территории, прилегающей к торгово-экономическому колледжу.

Усилиями активистов за несколько часов здесь появился новый сад лип, созданы своими руками цветочные клумбы. В подарок от Белкоопсоюза ученики и педагоги получили уличные тренажеры. С подробностями Оксана Семашко.

Он будущий программист, она – завтрашний логист. Три года назад их связало стремление учиться в Молодечненском торгово-экономическом колледже Белкоопсоюза. Сегодня они не только друзья – единомышленники. Самые лучшие представители своего поколения, всегда готовые помочь и сделать значимые места своей страны чище, краше, зеленее.

Виктория Сташевская, ученица Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Было интересно и помогать, и наблюдать, то есть очень много была задействована я где. Было приятно быть полезной. Действительно приятно будет подыматься в колледж. Будет все в цветочках, очень красиво и приятно смотреть на то, что территория стала убрана, явно чище.

Владислав Довидович, ученик Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Поскольку колледж находится в центре города, я считаю, что это очень полезное занятие, поскольку мы не только облагораживаем местность вокруг нас, но мы еще инициируем на такое же событие остальных людей. То есть чтобы они пришли домой, могли посадить деревья, убраться тоже, то есть стимулируем как-то население.

Тандем будущих кооператоров и уже опытных из аппарата управления (а это порядка сотни человек) по максимуму подключился к общественной жизни. Они убирали территорию от прошлогодней листвы, вывозили мусор, белили и высаживали деревья, стригли кусты. У входа в колледж появились цветочные клумбы, а в них – бегония, бархатцы, туи и даже лаванда.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Это не только здесь, но и на унитарных предприятиях в самом Минске. Белкоопвнешторг, Интерпродтрейд, Белкоопмех, там где у нас норочки сидят, Гродненское зверохозяйство. Везде сегодня все территории, все помещения приводятся в порядок, красятся, белятся. Я думаю, что это и сближает коллектив, и помогает потом с уверенностью ходить на работу, потому что, когда вот такая красота наблюдается, такие липки посажены, оно видно, что это для будущего поколения, для деток. И Потребсоюз, Потребкооперация вносит достойный вклад в этот субботник.

С легкой руки Белкоопсоюза у торгово-экономического колледжа появилась собственная воркаут-площадка. Здесь сегодня устанавливали тренажеры на разные группы мышц.

Оксана Семашко, корреспондент:

Погода для занятий спортом сегодня не совсем комфортная. То дождь, то снег. Но уж очень хочется опробовать новенькие тренажеры. Сейчас посмотрим, как у меня это получится. Оп-оп. Отлично! Мне кажется, это суперский подарок от Белкоопсоюза ученикам этого колледжа для разгрузки после учебы.