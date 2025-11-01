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Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще

01 ноября 2025 17:44
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Ну что ж, лететь – так в Беларусь! А можно на автобусе или добираться железнодорожным транспортом. На новогодние праздники россияне чаще всего приобретают билеты именно в нашу страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из всех забронированных оформлены именно к нам! И неудивительно: уют, вкусная еда, насыщенная программа и цены без курортных «сюрпризов».

Почему Беларусь становится магнитом для туристов из России – в материале наших корреспондентов.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-2

Чемоданы наперевес, маршрут проложен – этой осенью российские туристы массово путешествуют по Беларуси! Богатая культура и историческое наследие, знакомство с традициями и возможность провести время в окружении природы – у всех разные цели. 

Многих манит национальная кухня – да, есть и те, кто едет именно за гастрономическими впечатлениями. А кто-то выбирает Беларусь, чтобы проникнуться атмосферой спокойствия и уюта, чем так славится наша страна. Индивидуальные поездки и организованные туры – спрос есть, сформированы и пакеты предложений.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-4

Ольга Головенкина, турист (Россия):
Я с классом приехала сюда. Сегодня был первый день экскурсии. Беларусь очень спокойная страна, Минск хороший город, мне нравится. Я здесь уже раз пятый. А еще драники вкусные.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-6

Софья Прусова, турист (Россия):
Первый раз в Беларуси. Я специально сюда ехала, чтобы посмотреть, меня очень привлекает именно архитектура. Я увлекаюсь этим. 

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-8

Российские туристы в Беларуси чувствуют себя почти как дома. Нет языкового барьера, проблем с оплатой за товары и услуги: платежные карты в Беларуси работают без сбоев. Да и логистика построена: хоть на самолете, хоть на автобусе, хоть на поезде – даже «ласточки» летать стали чаще и быстрее.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-10

Мы специально взяли сначала экскурсию обзорную, чтобы сейчас посмотреть. Сейчас пообедаем вашими национальными блюдами и пойдем дальше гулять.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-12

Здесь настолько замечательная, уютная атмосфера. Чувствуешь себя безопасно и очень свободно.
– В этой стране, а особенно в городе Минске, мы почувствовали источник вдохновения для покорения новых вершин.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-14

Туристическая карта для россиян все чаще включает направление Беларусь. И с каждым годом интерес к нашей стране растет. Объяснение этому простое: здесь гостям действительно есть что увидеть и чем восхититься. Особой гордостью и неизменной популярностью пользуется санаторно-курортный комплекс. Уровень медицины восхищает. Но Беларусь – это не только оздоровление. Трендом туротрасли становится промышленный туризм .

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-16

Анастасия Каврус, начальник отдела маркетинга информационно-туристского центра «Минск»:
Россияне уже повторно многие приезжают. Они приезжают не одни, приезжают семьями, берут с собой новых людей, чтобы показать Беларусь. И, конечно, есть те, которые приезжают в первый раз и приезжают к нам по рекомендации своих знакомых.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-18

За 2024 год в нашей стране побывали около 6 миллионов гостей из России. Достигнутые показатели не предел, и потенциал страны раскрыт далеко не полностью. Стоит задача – повысить вклад туристической сферы в ВВП страны как минимум на 4,5 %. В сентябре глава государства подписал Указ о совершенствовании госуправления в этой сфере.

Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще-20

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:
Период туристической индустрии, въездного туризма, то есть экспорта услуг, с конца 2022 года или второй его половины до сегодняшнего дня остается достаточно стабильным. И он не меняется в силу того, что не расширяется наша инфраструктура, то есть достигнуты пределы. Именно в пик сезона.

Подробнее в видео.

# Туризм # Беларусь-Россия

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