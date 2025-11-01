Россияне заполнили белорусские отели – вот причины, по которым туристы из России едут к нам всё чаще

Ну что ж, лететь – так в Беларусь! А можно на автобусе или добираться железнодорожным транспортом. На новогодние праздники россияне чаще всего приобретают билеты именно в нашу страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из всех забронированных оформлены именно к нам! И неудивительно: уют, вкусная еда, насыщенная программа и цены без курортных «сюрпризов». Почему Беларусь становится магнитом для туристов из России – в материале наших корреспондентов.

Чемоданы наперевес, маршрут проложен – этой осенью российские туристы массово путешествуют по Беларуси! Богатая культура и историческое наследие, знакомство с традициями и возможность провести время в окружении природы – у всех разные цели. Многих манит национальная кухня – да, есть и те, кто едет именно за гастрономическими впечатлениями. А кто-то выбирает Беларусь, чтобы проникнуться атмосферой спокойствия и уюта, чем так славится наша страна. Индивидуальные поездки и организованные туры – спрос есть, сформированы и пакеты предложений.

Ольга Головенкина, турист (Россия):

Я с классом приехала сюда. Сегодня был первый день экскурсии. Беларусь очень спокойная страна, Минск хороший город, мне нравится. Я здесь уже раз пятый. А еще драники вкусные.

Софья Прусова, турист (Россия):

Первый раз в Беларуси. Я специально сюда ехала, чтобы посмотреть, меня очень привлекает именно архитектура. Я увлекаюсь этим.

Российские туристы в Беларуси чувствуют себя почти как дома. Нет языкового барьера, проблем с оплатой за товары и услуги: платежные карты в Беларуси работают без сбоев. Да и логистика построена: хоть на самолете, хоть на автобусе, хоть на поезде – даже «ласточки» летать стали чаще и быстрее.

Мы специально взяли сначала экскурсию обзорную, чтобы сейчас посмотреть. Сейчас пообедаем вашими национальными блюдами и пойдем дальше гулять.

– Здесь настолько замечательная, уютная атмосфера. Чувствуешь себя безопасно и очень свободно.

– В этой стране, а особенно в городе Минске, мы почувствовали источник вдохновения для покорения новых вершин.

Туристическая карта для россиян все чаще включает направление Беларусь. И с каждым годом интерес к нашей стране растет. Объяснение этому простое: здесь гостям действительно есть что увидеть и чем восхититься. Особой гордостью и неизменной популярностью пользуется санаторно-курортный комплекс. Уровень медицины восхищает. Но Беларусь – это не только оздоровление. Трендом туротрасли становится промышленный туризм .

Анастасия Каврус, начальник отдела маркетинга информационно-туристского центра «Минск»:

Россияне уже повторно многие приезжают. Они приезжают не одни, приезжают семьями, берут с собой новых людей, чтобы показать Беларусь. И, конечно, есть те, которые приезжают в первый раз и приезжают к нам по рекомендации своих знакомых.

За 2024 год в нашей стране побывали около 6 миллионов гостей из России. Достигнутые показатели не предел, и потенциал страны раскрыт далеко не полностью. Стоит задача – повысить вклад туристической сферы в ВВП страны как минимум на 4,5 %. В сентябре глава государства подписал Указ о совершенствовании госуправления в этой сфере.