Сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире по гандболу в Минске

Состоялись встречи второго тура международного турнира по гандболу, который в эти дни проходит в Минске. Национальная сборная Беларуси одержали победу над командой Ирака, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Юрия Шевцова полностью контролировали ход встречи и обеспечили себе перевес в 9 мячей. Итоговый результат 34:25. Вторая сборная нашей страны уступила соперникам из России. Первая половина противостояния завершилась в пользу дружины Олега Шарейко, но оппоненты сумели переломить ход игры и праздновали викторию с минимальным преимуществом – 28:27. Победитель соревнований определится завтра в поединке национальных сборных Беларуси и России.