Азарёнок: ни одного белоруса вы мне не покажете, кто скажет, что война – это прекрасно

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И вот боевые корабли США подбираются к Венесуэле. Война неизбежна, сообщает мировая пресса. Мадуро доживает последние дни – смакуют грядущие бомбардировки, убийства и кровь подголоски американской администрации. И при этом они говорят о мире. Ортодоксальный иудей даже спросил у пресс-секретаря Ливитт: не является ли Трамп мессией? Она улыбнулась и сказала: нет, не является.
И в это же время на похоронах Чарли Кирка директор Федерального бюро расследований США господин Каш Патель сказал, обращаясь к усопшему: «Отдохни, брат, мы на страже. Увидимся в Вальгалле». Очень интересно. Кто последний в политике апеллировал к Вальгалле? Не буду напоминать.
А на этой неделе тот самый пока не мессия, но главный миротворец, говоря о Японии, заявил буквально следующее: «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить».
Небольшой конфликт. Очень забавный. Обхохочешься. Живот надорвешь. Ядерная бомбардировка. Сотни тысяч убитых. И потом несколько поколений, которые рождались больными.
Григорий Азаренок:
А теперь небольшая историческая зарисовка. Посмотрите на довольное и веселое лицо президента США Гарри Трумена, объявляющего об атомной бомбардировке японских городов.
Григорий Азаренок:
Именно этим он апеллирует. Говорит: мы много потратили на эту авантюру, но выиграли. Понимаете? Бабки отбили! Не обанкротились. Не потеряли. А в плюс ушли. Вот в такой логике они живут. А вот в Вашингтоне вице-адмирал Бленди, его супруга и контрадмирал Франк Лоури. Празднуют успешное испытание атомной бомбы. Как вам тортик? Весело, правда?
Вот что по этому поводу говорил американский проповедник Пауэлл Дэвис: «Передо мной на кафедре лежит страница из газеты. Из очень хорошей газеты. На ней есть картинка – как мне кажется, совершенно отвратительная картинка, я бы даже сказал, непристойная. Я не виню газету за то, что она ее напечатала, и фотографа за то, что он ее снял. Что меня наполняет горечью – это то, что запечатленное на ней событие вообще могло произойти. На картинке изображены два высших офицера флота и очень красивая дама. Они разрезают атомный торт. Это торт в виде атомного взрыва. Подпись говорит, что он сделан из слоеной «Ангельской еды». Не знаю, как мне выразить свои чувства по поводу этой картинки. Молю Бога, чтобы ее не перепечатали в России, так как она подтверждает то, что советское правительство рассказывает русскому народу о том, как «американские дегенераты» хихикают над самым жестоким, безжалостным, омерзительным орудием смерти, изобретенным человечеством».
Но тогда никто не слушал этого проповедника. Мода на атомный взрыв тогда захватила все. Были и бикини, и даже прически с формой ядерного гриба. Вы можете что-то себе представить в СССР? При том самом ужасном диктаторе Сталине? У нас писали совсем другие слова:
Пазбавіўшы ад грознага відовішча
Свет, не дазволю я, каб дым і пыл
Зямлю ператварыў у бамбасховішча,
Мільярд прапісак – у маўклівы прысак,
Мільярд калысак – у мільярд магіл.
Григорий Азаренок:
А им этот вид нравился. И до сих пор нравится. Трамп хочет из Газы, где убито 60 тысяч человек, и из них 20 тысяч детей, сделать новую Ривьеру. С гостиницами, стриптизом, круизом и вот этим вот всем. И это называют миром, достижением. И их даже бессмысленно во всем этом упрекать – они такие. Они люди смерти. Они празднуют этот страшный мрачный Хеллоуин, и массовая культура принесла его к нам, к сожалению. Не Родительская православная суббота, тихая, молитвенная, проникновенная, а шоу, игры со смертью, костюмы, переодевания, фейерверки, пляски, танцы, и только Дракула сменяет Джокера, или же наоборот. Вот с кем мы имеем дело. С адептами смерти.
Мы же говорим об одном – о мире. О том, что не хотим мы войны. Но агитировать наше население за это не нужно. У нас нет желающих. Ну нет их. Ни одного белоруса вы мне не покажете, кто скажет, что война – это прекрасно. Поэтому Батька одновременно с призывом к миру говорит о том, что знает и понимает их планы, и не верит им. И потому обновил ядерное оружие, оружие сдерживания, на нашей земле. И потому будет у нас стоять «Орешник».
Там лауреатка Нобелевской премии мира Мачадо призвала США разбомбить ее страну. И пообещала отдать всю нефть американским корпорациям. Как же похожи все эти отщепенцы, демократы и неполживцы. Наша такая же – оправдала НАТО, обвинила Беларусь во всех смертных грехах, заранее одобрив и даже попросив об агрессии против нас. Сгиньте, нежить.
И в день памяти усопших мы не устраиваем карнавал, но говорим:
Умершим мир! Но мы, мы дышим,
Пока по жилам бьется кровь,
Мы все призывы жизни слышим
И твой священный зов, Любовь!
И любовь наша – надежно защищена. Президентом.