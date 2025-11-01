Азарёнок: ни одного белоруса вы мне не покажете, кто скажет, что война – это прекрасно

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И вот боевые корабли США подбираются к Венесуэле. Война неизбежна, сообщает мировая пресса. Мадуро доживает последние дни – смакуют грядущие бомбардировки, убийства и кровь подголоски американской администрации. И при этом они говорят о мире. Ортодоксальный иудей даже спросил у пресс-секретаря Ливитт: не является ли Трамп мессией? Она улыбнулась и сказала: нет, не является. И в это же время на похоронах Чарли Кирка директор Федерального бюро расследований США господин Каш Патель сказал, обращаясь к усопшему: «Отдохни, брат, мы на страже. Увидимся в Вальгалле». Очень интересно. Кто последний в политике апеллировал к Вальгалле? Не буду напоминать. А на этой неделе тот самый пока не мессия, но главный миротворец, говоря о Японии, заявил буквально следующее: «Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить». Небольшой конфликт. Очень забавный. Обхохочешься. Живот надорвешь. Ядерная бомбардировка. Сотни тысяч убитых. И потом несколько поколений, которые рождались больными.

Григорий Азаренок:

А теперь небольшая историческая зарисовка. Посмотрите на довольное и веселое лицо президента США Гарри Трумена, объявляющего об атомной бомбардировке японских городов.

Григорий Азаренок:

Именно этим он апеллирует. Говорит: мы много потратили на эту авантюру, но выиграли. Понимаете? Бабки отбили! Не обанкротились. Не потеряли. А в плюс ушли. Вот в такой логике они живут. А вот в Вашингтоне вице-адмирал Бленди, его супруга и контрадмирал Франк Лоури. Празднуют успешное испытание атомной бомбы. Как вам тортик? Весело, правда? Вот что по этому поводу говорил американский проповедник Пауэлл Дэвис: «Передо мной на кафедре лежит страница из газеты. Из очень хорошей газеты. На ней есть картинка – как мне кажется, совершенно отвратительная картинка, я бы даже сказал, непристойная. Я не виню газету за то, что она ее напечатала, и фотографа за то, что он ее снял. Что меня наполняет горечью – это то, что запечатленное на ней событие вообще могло произойти. На картинке изображены два высших офицера флота и очень красивая дама. Они разрезают атомный торт. Это торт в виде атомного взрыва. Подпись говорит, что он сделан из слоеной «Ангельской еды». Не знаю, как мне выразить свои чувства по поводу этой картинки. Молю Бога, чтобы ее не перепечатали в России, так как она подтверждает то, что советское правительство рассказывает русскому народу о том, как «американские дегенераты» хихикают над самым жестоким, безжалостным, омерзительным орудием смерти, изобретенным человечеством». Но тогда никто не слушал этого проповедника. Мода на атомный взрыв тогда захватила все. Были и бикини, и даже прически с формой ядерного гриба. Вы можете что-то себе представить в СССР? При том самом ужасном диктаторе Сталине? У нас писали совсем другие слова: Пазбавіўшы ад грознага відовішча

Свет, не дазволю я, каб дым і пыл

Зямлю ператварыў у бамбасховішча,

Мільярд прапісак – у маўклівы прысак,

Мільярд калысак – у мільярд магіл.