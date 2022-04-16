Прямой эфир

На границе с ЕС из-за санкций стоят тысячи грузовиков из Беларуси и России

16 апреля 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тысячи грузовиков из Беларуси и России застряли на границе ЕС. На выезд понадобится от трех до десяти дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На границе с ЕС из-за санкций стоят тысячи грузовиков из Беларуси и России-1

Сейчас действует запрет на нахождение белорусских и российских фур на территории Евросоюза. Пытаясь выехать, автомобилисты образовали многокилометровые пробки. Так, череда большегрузов в пункте пропуска «Корощин» на польско-белорусской границе растянулась на 80 км. 15 апреля ожидание на этом КПП составляло порядка 30 часов. С белорусской стороны очередей на границе нет.  

На границе с ЕС из-за санкций стоят тысячи грузовиков из Беларуси и России-4

Напомним, подобный запрет стал частью пятого пакета санкций ЕС, в ответ на который Беларусь ввела зеркальное ограничение. Теперь в страну запрещен въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилей и тягачей. Нововведение не коснется тех, кто перевозит почтовые отправления и животных.  

# Санкции # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посадил деревья в Хатыни и ответил на вопросы журналистов. Самое главное о субботнике Лукашенко
16 апреля 2022 18:11

Посадил деревья в Хатыни и ответил на вопросы журналистов. Самое главное о субботнике Лукашенко

«Только в качестве концентрата». Как изменился процесс консервации берёзового сока со времён СССР?
16 апреля 2022 18:02

«Только в качестве концентрата». Как изменился процесс консервации берёзового сока со времён СССР?

Президент в Хатыни: просто просится, чтобы мы восстановили здесь деревянную церквушку, верующие смогут зайти
16 апреля 2022 17:56

Президент в Хатыни: просто просится, чтобы мы восстановили здесь деревянную церквушку, верующие смогут зайти