На границе с ЕС из-за санкций стоят тысячи грузовиков из Беларуси и России

Тысячи грузовиков из Беларуси и России застряли на границе ЕС. На выезд понадобится от трех до десяти дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас действует запрет на нахождение белорусских и российских фур на территории Евросоюза. Пытаясь выехать, автомобилисты образовали многокилометровые пробки. Так, череда большегрузов в пункте пропуска «Корощин» на польско-белорусской границе растянулась на 80 км. 15 апреля ожидание на этом КПП составляло порядка 30 часов. С белорусской стороны очередей на границе нет.