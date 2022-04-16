«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике

Новости Беларуси. Каким будет родной город, район или область, зависит от каждого белоруса. Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добрая традиция – толокой наводить порядок там, где живешь и где твое сердце.

Шум бензопил разрезает привычную тишину Брестской крепости. Самый узнаваемый вид на Холмские ворота – брестчане расчищают склоны от прошлогоднего сухостоя. Трудовой десант – свыше трех сотен человек. Люди разных профессий: прокуроры, экологи, военные – их единство в общей священной памяти. По-хозяйски на своей земле навести порядок и высадить новое поколение деревьев – не просто труд, а честь для каждого, свидетельство истинной исторической памяти.

Валерия Гукало, жительница Бреста:

Сначала, конечно, погода подводила, но потом появилось солнышко. Все сразу начали улыбаться. Энергия появилась. Больше сил на работу. Старались, как могли. Думаю, хорошо справились со своей задачей.

Алена Безручко, жительница Бреста:

Посадив дерево, ты испытываешь такие сильные эмоции, когда ты посадил, приводишь своих детей и смотришь, как эти деревья растут. Продолжение жизни – это прекрасно.