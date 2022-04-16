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«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике

16 апреля 2022 13:20
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Новости Беларуси. Каким будет родной город, район или область, зависит от каждого белоруса. Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добрая традиция – толокой наводить порядок там, где живешь и где твое сердце.

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике-1

Шум бензопил разрезает привычную тишину Брестской крепости. Самый узнаваемый вид на Холмские ворота – брестчане расчищают склоны от прошлогоднего сухостоя. Трудовой десант – свыше трех сотен человек. Люди разных профессий: прокуроры, экологи, военные – их единство в общей священной памяти. По-хозяйски на своей земле навести порядок и высадить новое поколение деревьев – не просто труд, а честь для каждого, свидетельство истинной исторической памяти.

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике-4

Валерия Гукало, жительница Бреста:
Сначала, конечно, погода подводила, но потом появилось солнышко. Все сразу начали улыбаться. Энергия появилась. Больше сил на работу. Старались, как могли. Думаю, хорошо справились со своей задачей. 

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике-7

Алена Безручко, жительница Бреста:
Посадив дерево, ты испытываешь такие сильные эмоции, когда ты посадил, приводишь своих детей и смотришь, как эти деревья растут. Продолжение жизни – это прекрасно.

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике-10

Александр Точко, заместитель прокурора Брестской области:
Дань памяти, дань уважения тем людям, которые дали нам возможность работать, жить в свободной стране. В свободной от нацизма. Поэтому мы здесь все.

«Думаю, хорошо справились со своей задачей». Более 320 тысяч жителей Брестского региона поучаствовали в субботнике-13

Ежегодно Брестскую крепость посещают сотни тысяч туристов. Трепетное отношение белорусов к своей земле, где каждый сантиметр полит кровью и отвоеван миллионами жизней, – демонстрация всему миру: Беларусь помнит. 

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# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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