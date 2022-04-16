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Кубраков провёл субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте»

16 апреля 2022 11:56
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Новости Беларуси. К масштабному субботнику 16 апреля присоединились правоохранители. Все стражи порядка, кто не несет сегодня службу, трудятся в регионах страны, благоустраивают памятные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кубраков провёл субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте»-1

Министр внутренних дел Иван Кубраков проводит этот день в Могилевской области, в деревне Гаи. Здесь в 1941 году навеки остался практически весь милицейский батальон.  

Кубраков провёл субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Работаем в святом для каждого милиционера месте, на месте гибели нашего милицейского батальона, который защищал Могилев в 1941 году под руководством капитана Владимирова. Мы также будем проводить благоустройство. Ну и немножко забегая вперед – мы сегодня рассмотрим вопросы реставрации данного памятника. Мы уже собрали нашими офицерскими собраниями более 230 тысяч белорусских рублей по всей республике. Эта работа продолжается. Я уверен, что нас поддержат и общественные организации, поддержат в обязательном порядке местные органы власти. Это уникальный памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим во время Великой Отечественной войны.  

Кубраков провёл субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте»-7

Масштабное благоустройство территории – это одновременно и подготовка к празднику 9 Мая. Чтобы страна знала еще больше имен защитников, здесь планируют провести большое мероприятие. В анонсе мотоавтопробег, концерт, реконструкция боя.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Иван Кубраков # Константин Владимиров # Фотофакт

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