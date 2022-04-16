Кубраков провёл субботник в деревне Гаи: «Работаем в святом для каждого милиционера месте»

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Работаем в святом для каждого милиционера месте, на месте гибели нашего милицейского батальона, который защищал Могилев в 1941 году под руководством капитана Владимирова. Мы также будем проводить благоустройство. Ну и немножко забегая вперед – мы сегодня рассмотрим вопросы реставрации данного памятника. Мы уже собрали нашими офицерскими собраниями более 230 тысяч белорусских рублей по всей республике. Эта работа продолжается. Я уверен, что нас поддержат и общественные организации, поддержат в обязательном порядке местные органы власти. Это уникальный памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим во время Великой Отечественной войны.