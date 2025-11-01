День работников гражданской авиации отметят 2 ноября. Как готовят будущих пилотов в Беларуси

День работников гражданской авиации. Этот праздник завтра, 2 ноября, объединит большую семью профессионалов. Все начиналось 7 ноября 1933 года, когда в столице открылся аэропорт Минск-1, откуда был совершен первый рейс в Москву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в отечественном воздушном флоте десятки самолетов и маршрутов, а в Белорусскую государственную академию авиации не поступить – конкурс стабильно высокий. Стать пилотом для многих, как стать космонавтом.

Александр Паркалов с детства знал, что станет летчиком. Мечтал быть первым в семье, кто свяжет свою жизнь с небом. Сейчас он курсант академии авиации. Александр Паркалов, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

Это возможность попутешествовать, посмотреть на мир, посмотреть на нашу Землю с высоты птичьего полета. Что мне, безусловно, очень нравится. Мне всегда хотелось почувствовать этот полет самому. Именно чтобы сам управлял воздушным судном, и оно бороздило небо.

Александр уже заканчивает обучение. Он от и до изучил все нюансы пилотного дела. Уже побывал и за штурвалом настоящего воздушного судна, но пока лишь тренировочный полет.

Мы попали в левый штопор. – И что сейчас пилот должен делать?

– Даем ногу против вращения, ручку нейтрально. Самолет выровнялся, плавно переводим в горизонт и даем обороты. Скорость у нас восстановилась, положение воздушного судна восстановилось.

Академия авиации ежегодно выпускает более 150 специалистов. Это бортпроводники и пилоты, инженеры и механики, диспетчеры и радисты. В учебной программе не только теория. В распоряжении курсантов различные типы симуляторов.

«Аэрофлот-2515», занимаем эшелон 340.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Система имитирует реальное рабочее место диспетчера, выводя на экраны карты воздушного и наземного пространства. Программа позволяет с высокой точностью моделировать различные погодные условия, а также штатные и аварийные ситуации. Анна Мацкевич, заместитель декана факультета гражданской авиации по идеологической и воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:

Во время обучения наши курсанты приобретают такие качества, как дисциплинированность, осознанность того, что в будущем они будут отвечать за жизни людей. Конечно же, они учатся реагировать и принимать быстро решения.