Владислав Ермоленко помог «Ниагаре» обыграть «Брамптон» в хоккейной лиге Онтарио

Подрастающее поколение хоккеистов продолжает громко заявлять о себе за океаном. «Ниагара» в домашнем матче регулярного чемпионата лиги Онтарио обыграла «Брамптон» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский голкипер хозяев Владислав Ермоленко провел на льду все 60 минут и отразил 100 % бросков, он парировал все 30 выстрелов соперников. Вратарь заработал первый шатаут за свой клуб и в лиге в целом. Более того, он поучаствовал при третьем взятии ворот, отдав голевую передачу. А партнер по команде технично прошел через всю площадку и отправил шайбу прямо в цель.

Ермоленко был признан первой звездой матча и второй звездой игрового дня во всей лиге. В нынешнем сезоне он провел 9 поединков, одержал шесть побед и отразил 92,5 % бросков при коэффициенте надежности 2,63.