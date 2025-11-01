Хоккеисты «Юности» обыграли «Локомотив» в матче экстралиги

На ледовых аренах нашей страны продолжаются поединки чемпионата Беларуси по хоккею. Столичная «Юность» в Орше обыграла местный «Локомотив» и упрочила свое лидерство в турнирной таблице текущего розыгрыша, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую шайбу зрители увидели только на 29-й минуте. Минчан вперед вывел Вячеслав Литовченко, под занавес второго периода Александр Кулагин упрочил преимущество гостей. В заключительном отрезке команды по разу поразили ворота друг друга. 3:1 – в пользу подопечных Сергея Стася, для которых эта победа стала восьмой подряд.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Первый период немножко раскачивались и пропустили пару контратак. Во втором вроде бы перехватили инициативу. Есть время, проанализируем, будем готовиться.

Солигорский «Шахтер» в первом матче под руководством Андрея Мезина на выезде обыграл гродненский «Неман». Первый период остался безголевым, второй проходил с минимальным преимуществом хозяев. Однако в заключительной 20-минутке «горняки» сумели нивелировать разницу в счете, доминировали на льду, четыре раза поразили ворота своих визави и праздновали викторию с результатом 5:3.

В Гомеле местный клуб принимал «Могилев». В стартовом игровом отрезке дубль за «рысей» оформил Олег Качеловский, в каждом из последующих периодов южане огорчили гостей еще по разу. Оппоненты в свою очередь нанесли лишь один точный бросок. Как итог уверенные 4:1 – в пользу хозяев. «Гомель», как и «Шахтер», продлил победную серию до четырех встреч. А «Могилев» в свою очередь потерпел столько же неудач подряд.