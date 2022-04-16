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Ольга Чемоданова: «Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело»

16 апреля 2022 13:02
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Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.

Ольга Чемоданова: «Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело»-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Это объединяет людей. Мы все вместе, мы сегодня не делимся здесь на профессии, на статусы, на должности. Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело. Как и должно быть в нашей стране. Мы все едины, это наша страна, наш дом.

«Происходит сплочение людей». Владимир Кухарев принял участие в субботнике на территории бывшего концлагеря Дрозды. Читать здесь

# Субботники в Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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