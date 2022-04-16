Ольга Чемоданова: «Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело»

Новости Беларуси. К республиканскому субботнику присоединилось и руководство столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поучаствовал в благоустройстве территории бывшего концлагеря Дрозды.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Это объединяет людей. Мы все вместе, мы сегодня не делимся здесь на профессии, на статусы, на должности. Мы надели рабочую форму, взяли грабли в руки, лопаты. И все вместе дружно делаем одно дело. Как и должно быть в нашей стране. Мы все едины, это наша страна, наш дом.