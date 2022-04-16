В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы

Новости Беларуси. Дань памяти пограничникам, которые приняли первый удар Великой Отечественной войны, отдали в Гродненском районе. Привели после зимы в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убрать сухую траву и ветки, почистить памятники и дорожки – на субботнике трудились пограничники и милиционеры, к ним подключились ученики из местной сопоцкинской школы. Место памяти называют энергетическим до дрожи. Ведь именно здесь 22 июня 1941 года на рассвете под взрывы бомб звучала команда «Застава, в ружье!» Наступали фашистские солдаты армии «Центр», самой крупной немецкой группировки, при поддержке бронетехники и артиллерии. Они рассчитывали взять заставу за 30 минут, но бой длился 10 часов.

Спустя годы при помощи местных жителей удалось найти фундаменты заставы и останки людей. Их захоронили в братской могиле, установили памятники с колоколом из Жировичского монастыря и высадили ровно 30 туй в память о трех десятках погибших пограничников. Дорожки мемориала неслучайно сделали красными – цвета пролитой крови героев.

Максим Макар, ученик Сопоцкинской средней школы:

Приехал убирать памятник, почтить память защитников, убираюсь здесь с чувством гордости. Казакевич: одно дело, когда ты нехотя листаешь учебник истории, а другое – когда ты видишь, где эти люди воевали, умирали. Читайте здесь.