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В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы

16 апреля 2022 13:12
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Новости Беларуси. Дань памяти пограничникам, которые приняли первый удар Великой Отечественной войны, отдали в Гродненском районе. Привели после зимы в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы-1

Убрать сухую траву и ветки, почистить памятники и дорожки – на субботнике трудились пограничники и милиционеры, к ним подключились ученики из местной сопоцкинской школы. Место памяти называют энергетическим до дрожи. Ведь именно здесь 22 июня 1941 года на рассвете под взрывы бомб звучала команда «Застава, в ружье!» Наступали фашистские солдаты армии «Центр», самой крупной немецкой группировки, при поддержке бронетехники и артиллерии. Они рассчитывали взять заставу за 30 минут, но бой длился 10 часов.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы-4

Спустя годы при помощи местных жителей удалось найти фундаменты заставы и останки людей. Их захоронили в братской могиле, установили памятники с колоколом из Жировичского монастыря и высадили ровно 30 туй в память о трех десятках погибших пограничников. Дорожки мемориала неслучайно сделали красными – цвета пролитой крови героев.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы-7

Максим Макар, ученик Сопоцкинской средней школы:
Приехал убирать памятник, почтить память защитников, убираюсь здесь с чувством гордости.

Казакевич: одно дело, когда ты нехотя листаешь учебник истории, а другое – когда ты видишь, где эти люди воевали, умирали. Читайте здесь.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы-10

Иван Гульба, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:
Все мы вместе в комплексе должны поддерживать такие места в том состоянии, чтобы в последующем наши дети, внуки могли приходить и чтить память тех событий, тех героических подвигов.

В Гродненском районе привели в порядок мемориальный комплекс на месте уничтоженной пограничной заставы-13

В завершение субботника на территории мемориала высадили плодовые деревья. Всех тружеников накормили солдатской кашей с чаем.

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# Субботники в Беларуси # общество # Максим Макар # Иван Гульба # Фотофакт

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