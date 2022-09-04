«Это была моя давняя мечта». Пообщались с парнем, который сфотографировался с Лукашенко

Новости Беларуси. Только на первый взгляд кажется, что День знаний касается только школьников. А на самом деле практически для всех белорусов начался новый период. В режиме школы, университета живут родители, бабушки и дедушки, учителя и их семьи. Даже Президент в прямом смысле подключился к образовательному процессу. Первый урок от Первого проходил онлайн по всей стране и офлайн во Дворце Независимости. Тема открытого урока – наша история и современный взгляд.
Систематизировал полученные знания наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Таких уроков у школьников Беларуси еще не было. Этот уже вошел в историю. Конспекты, методички в сторону. В классе учитель истории, яркий оратор, опытный политик, харизматичный лидер. Короче, все поняли – Президент Беларуси. Первый урок знаний провел одновременно во всех школах страны. Прямо из Дворца Независимости прямая трансляция на всю Беларусь.
Волнительно. В первый день сентября. Всегда. Линейка – это же будущее страны – на марше. Я, кстати, тоже поступил на истфак. Но забрал документы и ушел в журналистику. А сегодня сяду за парту, чтобы понять, какова она, наша молодежь. Понятно, что смелая, иногда дерзкая. Короче, неудержимая.
Парень, который сфотографировался с Лукашенко. Кто он?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зачем вы его держите, человек хочет выйти на минуту, а вы его тормозите. Опять диктатура? А, ты ко мне? Я думал, ты хотел выйти.
– Я хотел с вами сфоткаться.
Евгений Пустовой:
Звезда. Удалась ли фотография с Президентом? Если что в Telegram-канале «Пул Первого» есть хороший ракурс.
Демьян Саевец, ученик гимназии № 16 Минска:
Фотография с Президентом удалась. Да, это была моя давняя мечта – сфоткаться с ним. И, как видите, она исполнилась.
Евгений Пустовой:
То есть мечты у белорусской молодежи исполняются?
Демьян Саевец:
Абсолютно верно.
«С чего бы?» Эта фотография – постанова?
Евгений Пустовой:
Мне кажется, постанова была.
Демьян Саевец:
С чего бы?
Евгений Пустовой:
Ну, просто встал, Президент пригласил. Я думаю, что Telegram-публика не поверит.
Демьян Саевец:
Публика не верит, однако это факты. Не было ничего постановочного. Я просто пошел, потому что захотел. Давно мечтал сфоткаться и решил: если не сейчас, то никогда.
Евгений Пустовой:
А как родители отреагировали? И, главное, директор гимназии?
Демьян Саевец:
Директор была в шоке, позвонила сразу же родителям. Мне об этом позже сообщили.
Евгений Пустовой:
На ковер вызвали родителей?
Демьян Саевец:
Да нет, говорили: как так произошло? Тоже спрашивали: постанова или нет. Не верили до конца, что это я.
«Давай без Morgenstern’а». Кто герой у современной молодежи?
Евгений Пустовой:
Сейчас все страна поверит. Демьян, в Президентском Пуле я работаю, наверное, дольше, чем ты учишься в школе. Поэтому знаю силу президентского рукопожатия, как бы ты оценил рукопожатие Первого?
Демьян Саевец:
Как и у всех сильных людей, у нашего Президента волевое, крепкое, мужественное рукопожатие.
Евгений Пустовой:
Какие-то смыслы?
Демьян Саевец:
Это показывает на то, как крепко он держит страну в руках. В Европе таких управленцев, как у нас, нет.
Евгений Пустовой:
Много было сказано о роли личности в истории, а вот кто герой нашего времени для белорусских школьников? Давай без Morgenstern’а.
Демьян Саевец:
Для белорусских школьников, я считаю, один из героев – это Роман Когодовский, который пошел в огонь и спас своего младшего брата, рискуя жизнью, это по-настоящему волевой поступок. Не каждый бы решился на такое – он настоящий герой.
Евгений Пустовой:
То есть, мужество и храбрость до сих пор в чести у молодежи.
Демьян Саевец:
Да, конечно. Просто не так сильно афишируется это везде.
«Суди человека по его поступкам». Что больше всего впечатлило школьника на президентском уроке?
Евгений Пустовой:
Вернемся к президентскому уроку. Глава государства очень, как говорят в молодежной среде, трешово начал, с Быкова. Впечатлило тебя?
Демьян Саевец:
Да, меня впечатлило. Но больше меня впечатлило, как Александру Григорьевичу написали гневное письмо о том, как он ведет уроки, хоть он еще даже не начинал. Это показывает грубость и невежество некоторых людей, потому что нельзя судить о человеке, когда он еще не совершил поступки. Есть пословица: суди человека по его поступкам. А ему написали это еще без явного знака.
Евгений Пустовой:
Я думаю, что это в лучших жанрах 3 % просто и все.
Демьян Саевец:
Да, я согласен с этим.
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Как заинтересовать школьников белорусской литературой?
Евгений Пустовой:
Модно слушать песни на английском, а что надо сделать, чтобы старшеклассники засиживались допоздна не только в Telegram, допустим, а за томиками Коласа или стихами Евгении Янищиц?
Демьян Саевец:
Я считаю, что, во-первых, нам надо закупить в школьной библиотеке новые интересные книжки на белорусском языке, выставить их на всеобщее обозрение. Также сделать еще несколько праздников, таких как День белорусской письменности. И я считаю, что надо осведомлять людей в соцсетях, потому что соцсети – это сейчас главный метод общения людей. И если они будут видеть, что другие читают, они захотят посмотреть, а что это такое?
С чего начинается патриотизм?
Евгений Пустовой:
Мне кажется, проблема современной школы – это учебники. Та же история, ты принес. Красивая обложка, но неизвестно содержание. Например, о периоде великокняжеском, до Люблинской унии. Много было споров, много копий было сломано, но вот глава государства, общаясь со всеми школьниками страны, разложил все по полочкам.
Демьян Саевец:
Мне очень понравилось, как глава государства преподнес информацию. Очень интересно, очень все корректно было. И, на самом деле, если бы у нас в школе везде были такие уроки, я считаю, уровень знаний нашей молодежи был бы намного выше.
Евгений Пустовой:
То есть патриотизм начинается с учителя истории?
Демьян Саевец:
В первую очередь, да.
Евгений Пустовой:
И с родителей, наверное?
Демьян Саевец:
Родители, учитель истории, школа и общество, в котором живет человек.
Евгений Пустовой:
Ну, а теперь методичка Лукашенко «О лицвинстве».
Лукашенко: «Когда на территории Западной Европы господствовало римское право, наши предки жили по своим законам». Читать здесь.
«Быть патриотом – это любить свое Отечество»
Евгений Пустовой:
Демьян, так интересуются ли твои сверстники прошлым нашей страны? И связывает ли свое будущие с Беларусью? Не все ли укатят на самокатах в Польшу или дальше в Европу?
Демьян Саевец:
Интересуются, конечно. Я как председатель ученического самоуправления 16 гимназии Минска организовал патриотический отряд «Патриот». Там две знаменосные группы, одна волонтерская группа и одна группа – лекторская. Они рассказывают об истории Беларуси, о подвигах героев Беларуси. Я считаю, что интересуются, если у нас есть такой отряд.
Евгений Пустовой:
Для тебя что значит быть патриотом?
Демьян Саевец:
Быть патриотом – это любить свое Отечество, не предавать его, жить в этой стране, работать тут. Гордиться тем, что ты белорус, расхваливать.
Что такое пропаганда? Мнение школьника
Евгений Пустовой:
Пропагандой заниматься, ты хотел сказать, да?
Демьян Саевец:
Ни в коем случае. Это другое. Пропаганда – это когда ты навязываешь свою политику другим, а мы никому ничего не навязываем.
Евгений Пустовой:
Стоп-стоп-стоп. А я в этой студии навязываю видение белорусского пути другим. Ну так мы же говорим со своим обществом, со своей страной? А когда извне навязывают их идеалы, их ценности, как отвечать?
Демьян Саевец:
Просто не слушать
Евгений Пустовой:
Ну слушают же.
Демьян Саевец:
Глупые люди, кто слушает.
Евгений Пустовой:
Онлайн, Tik-Tok, Shorts. По-русски это звучит: вживую, ярко и коротко. Вот такими и были ответы молодежи, читай, будущего Беларуси.
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Какой молодежь видит Беларусь в будущем?
Евгений Пустовой:
Демьян, а для тебя как урок Президента?
Демьян Саевец:
Он рассказывал очень интересно, очень доступно. Отвечал на все вопросы, даже самые провокационные. И исполнил мое желание.
Евгений Пустовой:
В знаковый День знаний к образной доске Президент вызывал даже взрослых. Тех, кто отвечает перед будущим за национальную идею.
Марзалюк: «Как говорил один из польских историков, Беларусь – это Добрарусь. Это страна добрых людей». Подробнее.
Евгений Пустовой:
Таких людей, Президент называет мудрецами. Но это было их мнение. А какую Беларусь лично ты собираешься строить и кем себя видишь в будущем?
Демьян Саевец:
Я собираюсь строить Беларусь такой же независимой от чужого мнения, такой же самостоятельной. Потому что сколько на нас санкций ни наложили, мы не сломились, мы движемся дальше. И нас ничего не остановит. И я собираюсь строить Беларусь такой же мощной, такой же самостоятельной, как строит наш Президент.
Евгений Пустовой:
Можно гордиться такой молодежью. Демьян, спасибо тебе. Сейчас говорят, мол, молодежь уже не та. Это другое поколение. Верно. Отцы и дети. Надо слышать и слушать друг друга. А главное вести этот диалог.