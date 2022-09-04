«Это была моя давняя мечта». Пообщались с парнем, который сфотографировался с Лукашенко

Новости Беларуси. Только на первый взгляд кажется, что День знаний касается только школьников. А на самом деле практически для всех белорусов начался новый период. В режиме школы, университета живут родители, бабушки и дедушки, учителя и их семьи. Даже Президент в прямом смысле подключился к образовательному процессу. Первый урок от Первого проходил онлайн по всей стране и офлайн во Дворце Независимости. Тема открытого урока – наша история и современный взгляд. Систематизировал полученные знания наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Таких уроков у школьников Беларуси еще не было. Этот уже вошел в историю. Конспекты, методички в сторону. В классе учитель истории, яркий оратор, опытный политик, харизматичный лидер. Короче, все поняли – Президент Беларуси. Первый урок знаний провел одновременно во всех школах страны. Прямо из Дворца Независимости прямая трансляция на всю Беларусь.

Волнительно. В первый день сентября. Всегда. Линейка – это же будущее страны – на марше. Я, кстати, тоже поступил на истфак. Но забрал документы и ушел в журналистику. А сегодня сяду за парту, чтобы понять, какова она, наша молодежь. Понятно, что смелая, иногда дерзкая. Короче, неудержимая. Парень, который сфотографировался с Лукашенко. Кто он?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем вы его держите, человек хочет выйти на минуту, а вы его тормозите. Опять диктатура? А, ты ко мне? Я думал, ты хотел выйти.

– Я хотел с вами сфоткаться.

Евгений Пустовой:

Звезда. Удалась ли фотография с Президентом? Если что в Telegram-канале «Пул Первого» есть хороший ракурс.

Демьян Саевец, ученик гимназии № 16 Минска:

Фотография с Президентом удалась. Да, это была моя давняя мечта – сфоткаться с ним. И, как видите, она исполнилась. Евгений Пустовой:

То есть мечты у белорусской молодежи исполняются? Демьян Саевец:

Абсолютно верно. «С чего бы?» Эта фотография – постанова?

Евгений Пустовой:

Мне кажется, постанова была. Демьян Саевец:

С чего бы? Евгений Пустовой:

Ну, просто встал, Президент пригласил. Я думаю, что Telegram-публика не поверит. Демьян Саевец:

Публика не верит, однако это факты. Не было ничего постановочного. Я просто пошел, потому что захотел. Давно мечтал сфоткаться и решил: если не сейчас, то никогда. Евгений Пустовой:

А как родители отреагировали? И, главное, директор гимназии? Демьян Саевец:

Директор была в шоке, позвонила сразу же родителям. Мне об этом позже сообщили. Евгений Пустовой:

На ковер вызвали родителей? Демьян Саевец:

Да нет, говорили: как так произошло? Тоже спрашивали: постанова или нет. Не верили до конца, что это я. «Давай без Morgenstern’а». Кто герой у современной молодежи?

Евгений Пустовой:

Сейчас все страна поверит. Демьян, в Президентском Пуле я работаю, наверное, дольше, чем ты учишься в школе. Поэтому знаю силу президентского рукопожатия, как бы ты оценил рукопожатие Первого? Демьян Саевец:

Как и у всех сильных людей, у нашего Президента волевое, крепкое, мужественное рукопожатие. Евгений Пустовой:

Какие-то смыслы? Демьян Саевец:

Это показывает на то, как крепко он держит страну в руках. В Европе таких управленцев, как у нас, нет. Евгений Пустовой:

Много было сказано о роли личности в истории, а вот кто герой нашего времени для белорусских школьников? Давай без Morgenstern’а.

Демьян Саевец:

Для белорусских школьников, я считаю, один из героев – это Роман Когодовский, который пошел в огонь и спас своего младшего брата, рискуя жизнью, это по-настоящему волевой поступок. Не каждый бы решился на такое – он настоящий герой. Евгений Пустовой:

То есть, мужество и храбрость до сих пор в чести у молодежи. Демьян Саевец:

Да, конечно. Просто не так сильно афишируется это везде. «Суди человека по его поступкам». Что больше всего впечатлило школьника на президентском уроке?

Евгений Пустовой:

Модно слушать песни на английском, а что надо сделать, чтобы старшеклассники засиживались допоздна не только в Telegram, допустим, а за томиками Коласа или стихами Евгении Янищиц? Демьян Саевец:

Я считаю, что, во-первых, нам надо закупить в школьной библиотеке новые интересные книжки на белорусском языке, выставить их на всеобщее обозрение. Также сделать еще несколько праздников, таких как День белорусской письменности. И я считаю, что надо осведомлять людей в соцсетях, потому что соцсети – это сейчас главный метод общения людей. И если они будут видеть, что другие читают, они захотят посмотреть, а что это такое? С чего начинается патриотизм?

Евгений Пустовой:

Мне кажется, проблема современной школы – это учебники. Та же история, ты принес. Красивая обложка, но неизвестно содержание. Например, о периоде великокняжеском, до Люблинской унии. Много было споров, много копий было сломано, но вот глава государства, общаясь со всеми школьниками страны, разложил все по полочкам. Демьян Саевец:

Мне очень понравилось, как глава государства преподнес информацию. Очень интересно, очень все корректно было. И, на самом деле, если бы у нас в школе везде были такие уроки, я считаю, уровень знаний нашей молодежи был бы намного выше. Евгений Пустовой:

То есть патриотизм начинается с учителя истории? Демьян Саевец:

В первую очередь, да. Евгений Пустовой:

И с родителей, наверное? Демьян Саевец:

Родители, учитель истории, школа и общество, в котором живет человек. Евгений Пустовой:

Ну, а теперь методичка Лукашенко «О лицвинстве». Лукашенко: «Когда на территории Западной Европы господствовало римское право, наши предки жили по своим законам». Читать здесь. «Быть патриотом – это любить свое Отечество»

Евгений Пустовой:

Демьян, так интересуются ли твои сверстники прошлым нашей страны? И связывает ли свое будущие с Беларусью? Не все ли укатят на самокатах в Польшу или дальше в Европу? Демьян Саевец:

Интересуются, конечно. Я как председатель ученического самоуправления 16 гимназии Минска организовал патриотический отряд «Патриот». Там две знаменосные группы, одна волонтерская группа и одна группа – лекторская. Они рассказывают об истории Беларуси, о подвигах героев Беларуси. Я считаю, что интересуются, если у нас есть такой отряд. Евгений Пустовой:

Для тебя что значит быть патриотом? Демьян Саевец:

Быть патриотом – это любить свое Отечество, не предавать его, жить в этой стране, работать тут. Гордиться тем, что ты белорус, расхваливать. Что такое пропаганда? Мнение школьника Евгений Пустовой:

Пропагандой заниматься, ты хотел сказать, да?