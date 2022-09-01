Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны

Новости Беларуси. Наш путь святой, мы должны придерживаться толерантности, которая подарена нам предками. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировой повестке уделили значимую часть разговора. Ведь то, что происходит сегодня и вдоль белорусских границ, и далеко за сотни и тысячи километров от нас, не может не беспокоить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир уже не будет прежним. США больше не монополист на принятие решений за другие страны и континенты. Однополярный порядок рушится и возникают новые центры силы – это и Китай, и Индия, Россия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Мир просыпается. Поэтому, пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста. Это не политика, это мародерство, причем по всему миру. Страдают в том числе и самые преданные, готовые выполнить любую волю хозяина сателлиты.

Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Повторяю вам это еще раз. В этой реальности все мы, кто бросил вызов несправедливому однополярному мироустройству, предлагаем странам Евросоюза будущее. Не все же там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы. Здесь, в Евразии.