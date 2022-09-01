Прямой эфир

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны

01 сентября 2022 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш путь святой, мы должны придерживаться толерантности, которая подарена нам предками. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны-1

В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости. За его парты сели порядка 300 гостей. Подробности.

Мировой повестке уделили значимую часть разговора. Ведь то, что происходит сегодня и вдоль белорусских границ, и далеко за сотни и тысячи километров от нас, не может не беспокоить.

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир уже не будет прежним. США больше не монополист на принятие решений за другие страны и континенты. Однополярный порядок рушится и возникают новые центры силы – это и Китай, и Индия, Россия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Мир просыпается. Поэтому, пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста. Это не политика, это мародерство, причем по всему миру. Страдают в том числе и самые преданные, готовые выполнить любую волю хозяина сателлиты.

Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Повторяю вам это еще раз. В этой реальности все мы, кто бросил вызов несправедливому однополярному мироустройству, предлагаем странам Евросоюза будущее. Не все же там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье Европейского союза и всей Европы. Здесь, в Евразии.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко провёл телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиёевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко
31 августа 2022 10:11

Лукашенко провёл телефонные разговоры с Алиевым, Мирзиёевым, Путиным, Назарбаевым и Матвиенко

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»
30 августа 2022 16:49

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»

Сергеенко: «Останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане»
30 августа 2022 16:41

Сергеенко: «Останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане»