«Это безумно злит соперников». Гигин о патриотическом воспитании в Беларуси

Конечно, Николай Николаевич Карпенков для меня лично герой Беларуси. Он не любит, когда его публично хвалят, но давайте скажем: это один из тех, кто сокрушил хребет наркомафии здесь, который не позволил этому околофутбольному движению превратиться в эту матрицу. Сколько ему угрожали, что ему пришлось пережить в жизни. Давайте прямо скажем, многие чиновники пытались остановить его. Но ему верил Президент, он верил Президенту, в него верили его бойцы. И он стал одним из тех, кто встал на пути вот этого госпереворота в 2020 году. Сколько ненависти было излито. Вот сейчас он занимается с ребятами. Эти искренние глаза, офицеры, которые занимаются с ребятами, давайте прямо скажем, внутренняя служба, бойцы внутренних войск – это очень тяжелая, изнурительная служба, боевая, в повседневном напряжении. И они находят время, чтобы с этими ребятами заниматься. И какие прекрасные дети, мальчики, девочки, которые приходят, из самых разных семей, благополучных, не очень благополучных. Формируется особая атмосфера патриотизма. И этого будет становиться больше. И это та самая новая Беларусь, которой уже наши противники проиграли. И они это понимают. Эти ребята не дадут пройти бэчебэшной заразе. Эти ребята остановят любого ксенофоба, который попытается поссорить русский и белорусский, украинский народ. Вот это будущая Беларусь, это наследники нашей Беларуси и той Великой Победы, тех ценностей, за которые сражались наши предки.

Григорий Азаренок:

Коротко расскажу небольшую историю. Мне рассказывали те, кто присутствовал там, на съемках, был сильный ветер, шел дождь, у ребенка для съемок забрали куртку и спросили: «Ты не замерз?» Он сказал: «Я буду стоять до последнего». Маленький ребенок. Это только полгода существуют эти клубы. А уже какое наполнение. То есть это огромное дело, очень важное.

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