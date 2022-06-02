Подвели итоги конкурса «Королева студенчества – 2022». Посмотрите, как прошёл финал

Новости Беларуси. «Королева студенчества – 2022». Вечером 2 июня состоялся финал национального конкурса грации и таланта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право стать обладательницей титула боролись 14 девушек из разных регионов страны. Это студентки очного обучения учреждений высшего образования Беларуси. Конкурсантки удивляли жюри дефиле и творческими номерами. Титула «Королева студенчества Беларуси» удостоена студентка второго курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Анна Иванова.

Анна Иванова, победительница национального конкурса «Королева студенчества Беларуси – 2022»:

Подготовка к конкурсу началась еще с университетского этапа. Конкурс прошел у нас 30 декабря. Затем последовала область. И вот попала на республику. Подготовка – это репетиции, отработка дефиле, работа со своими эмоциями, работа над собой в эмоциональном плане.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В Год исторической памяти организационным комитетом и дирекцией было принято решение об объединении дефиле в концепцию с участием всех победительниц прошлых годов, чтобы показать связь и преемственность тех девушек, которые чего-то уже достигли, которые когда-то принимали участие в проекте. И, конечно, сегодня важно отметить, что белорусскую женщину отличает не только внешняя красота, но и ее чувство, ее традиционные славянские ценности.