«Такие люди не должны работать в наших СМИ». Гигин вспомнил, как пробирался через кордоны на улицах Минска в 2020-м

Вадим Гигин, политолог:

Человек, который сомневается. Одно дело – критически разбирать какие-то вещи, а другое дело – сомневаться. И это сомнение держать, как фигу, в кармане. Такие люди не должны работать в наших СМИ, а они у нас еще остаются, и мы наблюдаем внимательно за их поведением. Сейчас мало просто говорить: а он в 2020-м ничего не подписывал, а он в 2020-м никуда не выходил. Это может сказать инженер, рабочий, колхозник, учитель, но, если это сотрудник СМИ. А что значит, что он никуда не выходил? А почему он не выходил в поддержку Азаренка? А где он был, когда нужно было наладить работу операторов, тех или иных редакторов? Он сидел и отмалчивался? Так должен ли он работать в наших СМИ? Идет новое поколение талантливых журналистов, которые с радостью его заменят, талантливых работников, операторов. Наверное, такие убежденные люди должны работать, которые не отказывались в 2020 году выходить с Азаренком на улицы, которые не просто сидели и отмалчивались, а которые, те же водители редакции «СБ. Беларусь сегодня», которых я хорошо помню, с которыми мы и через кордоны продирались, и по улицам этим проезжали. Наверное, такие люди должны работать, и об этом в том числе говорил Президент.

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