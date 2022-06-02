«Представлено 17 национальных подворий». С культурами каких народов можно познакомиться на фестивале в Гродно?
Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Разместятся на центральных улицах и площадях»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как и раньше, на фестивале будут представлены подворья диаспор, где каждый гость сможет ознакомиться с историей культуры разных народов. Напомню, что подворья будут работать один день в субботу, 4 июня.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это как раз второй день фестиваля. Будет представлено 17 национальных подворий. Расстановка традиционная – они разместятся на центральных улицах и площадях. Белорусы займут площадь Ленина, грузины – дворик возле ЗАГСа, русские и украинцы разместятся на Советской улице.
Алеся Лакина:
Немногочисленные национальности объединятся. Самыми многонациональными станут подворья на Замковой, 13, где остановятся итальянцы, немцы, литовцы, эстонцы и греки, а также подворье на Советской, 16 с афганцами, казахами, иранцами, китайцами, туркменами и узбеками.
Приехав в Гродно, можно сразу побывать во всей Беларуси
Татьяна Савчик:
Что там можно увидеть, к чему прикоснуться?
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Нужно обязательно приехать и пройтись. Это уникальная возможность. Белорусское подворье будет размещено на площади Ленина с открытия второго дня фестиваля. Кажется, что мы все знаем о белорусской культуре. Но она такая похожая и очень разная, в каждом регионе особенная. На белорусском подворье будут представлены все области нашей республики. Коллективы покажут свои особенности региональные. Поэтому, приехав в Гродно, можно сразу же побывать во всей Беларуси. Это тоже очень хорошо.
Дальше мы попадаем в Грузию, Армению, Азербайджан, Россию, Украину, Литву, Польшу. То есть это все в течение одного дня. Что же мы там сможем увидеть? Безусловно, особенности каждой нации в песнях, танцах. Будет сценическое пространство – подиум, маленькая сцена. Каждая национальность под себя, безусловно, вместе с организаторами, готовит. Это обряды, кухня, против которой устоять не может никто.
«Все эти дни будет работать город мастеров»
Ирина Луканская, депутат, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хотела бы обратить внимание, что все эти дни будет работать город мастеров. Город, куда съедутся мастера со всей нашей страны многогранной и представят свои поделки, свое искусство. Каждый найдет то, что в душе оставит огонек единства, добра. Потом, рассматривая привезенный сувенир, будешь вспоминать: как же было здорово – Гродно, 2022 год, фестиваль национальных культур, поеду туда еще. Как правило, люди, которые хоть один раз побывали на этом фестивале, хотят приезжать еще и еще.
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