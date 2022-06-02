«Представлено 17 национальных подворий». С культурами каких народов можно познакомиться на фестивале в Гродно?

Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как и раньше, на фестивале будут представлены подворья диаспор, где каждый гость сможет ознакомиться с историей культуры разных народов. Напомню, что подворья будут работать один день в субботу, 4 июня.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это как раз второй день фестиваля. Будет представлено 17 национальных подворий. Расстановка традиционная – они разместятся на центральных улицах и площадях. Белорусы займут площадь Ленина, грузины – дворик возле ЗАГСа, русские и украинцы разместятся на Советской улице.

Алеся Лакина:

Немногочисленные национальности объединятся. Самыми многонациональными станут подворья на Замковой, 13, где остановятся итальянцы, немцы, литовцы, эстонцы и греки, а также подворье на Советской, 16 с афганцами, казахами, иранцами, китайцами, туркменами и узбеками.

Приехав в Гродно, можно сразу побывать во всей Беларуси

Татьяна Савчик:

Что там можно увидеть, к чему прикоснуться?