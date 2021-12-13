Какими правами обладает человек с белорусским паспортом в России? Разбираемся с политологом

Иван Мамайко: что такое гражданство и какие проблемы в этом вопросе есть в странах ЕС? Подробности здесь.

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун – читайте здесь .

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства сказал в интервью моему коллеге о том, что белорусский паспорт обладает той же силой, что и российский. И он привел пример, что, приехав в любой уголок России, можно с легкостью, как и россиянин, получить и работу, и учебу. Ведь это же тоже очень важная история – получение белорусского гражданства.

Петр Петровский, политолог:

Потому что у нас в рамках Союзного государства имеются так называемые права граждан Союзного государства, где за исключением некоторых политических прав (ходить на выборы гражданину Беларуси или России). Все остальное у нас, в принципе, уравнено. Гражданин Республики Беларусь в Российской Федерации приравнивается в социальных, других гарантиях к гражданину РФ. И наоборот. Для украинцев получается очень любопытный случай.

Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции – подробности далее.

Кирилл Казаков:

Получая гражданство Беларуси, получаешь равные права с россиянами.

Петр Петровский:

Три братских славянских народа. Ты можешь, получая гражданство Беларуси, быть и в Беларуси, и в России.