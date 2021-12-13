Какими правами обладает человек с белорусским паспортом в России? Разбираемся с политологом

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Иван Мамайко: что такое гражданство и какие проблемы в этом вопросе есть в странах ЕС? Подробности здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства сказал в интервью моему коллеге о том, что белорусский паспорт обладает той же силой, что и российский. И он привел пример, что, приехав в любой уголок России, можно с легкостью, как и россиянин, получить и работу, и учебу. Ведь это же тоже очень важная история – получение белорусского гражданства.
Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун – читайте здесь.
Петр Петровский, политолог:
Потому что у нас в рамках Союзного государства имеются так называемые права граждан Союзного государства, где за исключением некоторых политических прав (ходить на выборы гражданину Беларуси или России). Все остальное у нас, в принципе, уравнено. Гражданин Республики Беларусь в Российской Федерации приравнивается в социальных, других гарантиях к гражданину РФ. И наоборот. Для украинцев получается очень любопытный случай.
Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции – подробности далее.
Кирилл Казаков:
Получая гражданство Беларуси, получаешь равные права с россиянами.
Петр Петровский:
Три братских славянских народа. Ты можешь, получая гражданство Беларуси, быть и в Беларуси, и в России.