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Какими правами обладает человек с белорусским паспортом в России? Разбираемся с политологом

13 декабря 2021 17:44
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».

Иван Мамайко: что такое гражданство и какие проблемы в этом вопросе есть в странах ЕС? Подробности здесь.

Какими правами обладает человек с белорусским паспортом в России? Разбираемся с политологом -1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На прошлой неделе госсекретарь Союзного государства сказал в интервью моему коллеге о том, что белорусский паспорт обладает той же силой, что и российский. И он привел пример, что, приехав в любой уголок России, можно с легкостью, как и россиянин, получить и работу, и учебу. Ведь это же тоже очень важная история – получение белорусского гражданства.

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун – читайте здесь.

Какими правами обладает человек с белорусским паспортом в России? Разбираемся с политологом -4

Петр Петровский, политолог:
Потому что у нас в рамках Союзного государства имеются так называемые права граждан Союзного государства, где за исключением некоторых политических прав (ходить на выборы гражданину Беларуси или России). Все остальное у нас, в принципе, уравнено. Гражданин Республики Беларусь в Российской Федерации приравнивается в социальных, других гарантиях к гражданину РФ. И наоборот. Для украинцев получается очень любопытный случай.

Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции – подробности далее.

Кирилл Казаков:
Получая гражданство Беларуси, получаешь равные права с россиянами.

Петр Петровский:
Три братских славянских народа. Ты можешь, получая гражданство Беларуси, быть и в Беларуси, и в России.

# Союзное государство # общество # Кирилл Казаков # Петр Петровский # Фотофакт

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