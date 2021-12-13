Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Новый губернатор Могилевской области – Анатолий Исаченко.

Губернатор Витебской области – Александр Субботин.

Как сообщает БЕЛТА, Президент напомнил, что Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию Витебской области, особенно по ведению сельского хозяйства на территории региона, создании интеграционных структур на базе хозяйств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается, Александр Михайлович, Витебской области. Это ваша родина, по моим данным, да я и сам это чувствую, вы небезразличны к ней. Как и все мы к той земле, на которой долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все. Мы с вами как с вице-премьером договаривались о том, что серьезно посмотрим, как идут дела в Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям так, как мы мыслили. Мы договаривались, что за эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения – эти интеграционные структуры – и сделаем соответствующие выводы.

Глава государства также обратил внимание нового губернатора на решение ранее вверенных ему вопросов, например, развитие Оршанского мясокомбината. Александр Субботин курировал это производство еще будучи заместителем премьер-министра. Президент также упомянул Миорский металлопрокатный завод, заметив, что собирается посетить это предприятие и ознакомиться с его работой.

Александр Лукашенко:

То есть проблем немало. Вам легко будет войти в курс дела. Но и еще попрошу: вы не «отбрасывайте» нынешнего губернатора. Вы его опыт должны использовать, на какой бы работе он ни работал после этого. Ни один губернатор не остается не у дел: они внесли свой вклад в развитие областей. Но нужны новые люди.

Анатолий Исаченко также хорошо знаком с вверенным ему регионом – Могилевской областью. Трудовую деятельность он начинал в Горецком районе с должности старшего инженера колхоза. Затем занимал руководящие должности в районных исполнительных комитетах, работал заместителем председателя Могилевского облисполкома.

Александр Лукашенко:

Я очень рад, что вы неуютно себя чувствуете в кабинете, что вам надо конкретная работа. Мне нравится ваше стратегическое мышление, я это видел в Минской области [Анатолий Исаченко до назначения в Совет Республики работал председателем Минского облисполкома – прим. ред.]. Поэтому вы также возвращаетесь на свою родную землю, это ротация кадров.

Нынешний губернатор Могилевской области Леонид Заяц назначен членом Совета Республики. Президент отметил, что он немало сделал для развития региона.

Александр Лукашенко:

Он переживал за Могилевскую область. Здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности.