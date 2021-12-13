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Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?

13 декабря 2021 17:55
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».   

Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?-1

Алена Сырова, СТВ:  
У нас есть небольшое интервью новоиспеченной семьи белорусов.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Семья приехала из Донбасса.  

Алена Сырова:  
Да. Давайте послушаем, какие у них есть бонусы, преимущества. И вообще их историю приезда в нашу страну.  

Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?-4

Семья Фоменко:  
Хотелось бы начать свой рассказ с того, как мы приехали сюда из пылающего Донбасса в 2014 году, когда там проходила активная фаза боевых действий. Приехали пересидеть месяц-два, но остались здесь на долгие годы. По приезду стали оформлять документы, вид на жительство оформили. Я устроился сразу же здесь на работу в ОАО «Тихиничи», в котором по сей день и работаю. В дальнейшем я поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Учусь уже на пятом курсе, планирую работать по специальности агроном в хозяйстве.  

– Ребенку на тот момент было два года, а сейчас ему уже 10. И учится он уже в четвертом классе. Учит белорусский язык, нравится очень. А по Указу Президента мы наконец-то смогли поехать и подать документы на получение гражданства. И спустя 2,5 месяца мы можем сказать, что мы уже граждане Беларуси.  

– Да.  

Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?-7

– Мы очень рады и гордимся этим. Поехали, подали документы на получение белорусских паспортов. И спустя небольшое время мы уже и будем иметь их на руках.  

– Да, хотелось бы поблагодарить главу государства за данный Указ, который он специально для нас выпустил. То есть это огромная благодарность. Теперь мы наравне со всеми белорусами можем участвовать в политической деятельности, в общественной деятельности. Быть полноправными гражданами этой страны.  

– Спасибо большое.  

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# Беларусь-Украина # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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