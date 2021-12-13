Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас есть небольшое интервью новоиспеченной семьи белорусов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Семья приехала из Донбасса.
Алена Сырова:
Да. Давайте послушаем, какие у них есть бонусы, преимущества. И вообще их историю приезда в нашу страну.
Семья Фоменко:
Хотелось бы начать свой рассказ с того, как мы приехали сюда из пылающего Донбасса в 2014 году, когда там проходила активная фаза боевых действий. Приехали пересидеть месяц-два, но остались здесь на долгие годы. По приезду стали оформлять документы, вид на жительство оформили. Я устроился сразу же здесь на работу в ОАО «Тихиничи», в котором по сей день и работаю. В дальнейшем я поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Учусь уже на пятом курсе, планирую работать по специальности агроном в хозяйстве.
– Ребенку на тот момент было два года, а сейчас ему уже 10. И учится он уже в четвертом классе. Учит белорусский язык, нравится очень. А по Указу Президента мы наконец-то смогли поехать и подать документы на получение гражданства. И спустя 2,5 месяца мы можем сказать, что мы уже граждане Беларуси.
– Да.
– Мы очень рады и гордимся этим. Поехали, подали документы на получение белорусских паспортов. И спустя небольшое время мы уже и будем иметь их на руках.
– Да, хотелось бы поблагодарить главу государства за данный Указ, который он специально для нас выпустил. То есть это огромная благодарность. Теперь мы наравне со всеми белорусами можем участвовать в политической деятельности, в общественной деятельности. Быть полноправными гражданами этой страны.
– Спасибо большое.
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