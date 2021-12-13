Они живут тут почти 8 лет. Что говорят украинцы, которые совсем недавно получили белорусское гражданство?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Семья Фоменко:

Хотелось бы начать свой рассказ с того, как мы приехали сюда из пылающего Донбасса в 2014 году, когда там проходила активная фаза боевых действий. Приехали пересидеть месяц-два, но остались здесь на долгие годы. По приезду стали оформлять документы, вид на жительство оформили. Я устроился сразу же здесь на работу в ОАО «Тихиничи», в котором по сей день и работаю. В дальнейшем я поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Учусь уже на пятом курсе, планирую работать по специальности агроном в хозяйстве.

– Ребенку на тот момент было два года, а сейчас ему уже 10. И учится он уже в четвертом классе. Учит белорусский язык, нравится очень. А по Указу Президента мы наконец-то смогли поехать и подать документы на получение гражданства. И спустя 2,5 месяца мы можем сказать, что мы уже граждане Беларуси.

– Да.