Им всем обещали гражданство. Кого и как заманивали в украинские военные подразделения?

Андрей Лазуткин, политолог: По поводу переманивать. Когда была активная фаза боевых действий, о чем нам по видеомосту рассказали, то ряд подразделений были выведены из состава МВД Украины. Для чего? Чтобы принимать туда не граждан Украины. Их никак не легализовали. Им просто дали автомат в руки – идите воюйте. Чем начали заниматься эти подразделения? Мародерство, грабежи, ОПГ, создание «крыш».

Андрей Лазуткин:

Да, он этим занимался. А что им всем обещали? Им всем обещали украинское гражданство. Вот, подождите немножко, мы вам дадим. То, что сказал Петр, – это был единичный случай. Когда человеку его дали за некие особые заслуги. Всех остальных бойцов этих батальонов просто кинули – кто разъехался, кто еще что-то. Но не потому, что это было сложно сделать, принять некий закон в Раде, а потому, что эти люди занимались реально преступными схемами, имелись к ним вопросы со стороны закона. Конечно, украинцы на это не пошли. Это говорит о том, где вопросы национальной безопасности соблюдаются, а где нет. Это было абсолютно опрометчиво с из стороны – открывать этот ящик Пандоры. Я думаю, мы этих ошибок не повторим.

Те люди, которые у нас проживают, здесь с мирными целями, бежали от войны. Более того, в 2015 году пошла целая серия репортажей по этим людям. Оппозиционные журналисты поехали к ним в гости – расскажите, как там все ужасно, как ужасная Россия на вас напала. И для них было чудовищным шоком, что люди рассказывали: какая Россия напала, вы что? Мы за братство славянских народов, мы сюда приехали, чтобы не видеть всех этих нацистов. Хотя они ожидали совсем других ответов на тот момент. Ну как? Это же свои. Люди были настолько задурены этой пропагандой, что даже потеряли ориентиры. Как и Протасевич, кстати. Это люди, которые идейно, по соображениям считают, что ни в коем случае получать белорусское гражданство мы не будем. Мы будем сидеть на Донбассе, воевать дальше. Лишь бы только не сюда, где их ждут нары и клетка.

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