«Есть доход – ты платишь. Нет дохода – не платишь». Какой налог лучше выбрать организаторам корпоративов?

Юрий Воскресенский, политолог:

Я хочу сказать, что в этом плане цифры, которые вменены нам к оплате за квартиры, минимальны. Потому что в среднем в Европе налог на имущество – это где-то 1 %. У нас на порядок меньше. Что касается, опять возвращаюсь к нашим многострадальным ипэшникам, согласен, что у экспертов есть весомые аргументы, но мне хотелось бы спросить: готово ли Министерство по налогам и сборам в случае, если по каким-то объективным цифрам увидит, что пошло снижение выручки, сокращение – как-то изучить этот вопрос, может быть, даже в отношении части групп. Потому что я сюда шел, ко мне звукорежиссеры подошли, говорят: у нас налог сначала был 120 рублей, потом примерно 240 в зависимости от региона, а сейчас 500. Нас завязали в одну группу с теми, кто проводит корпоративы. Говорит: ведущий корпоратива может 1 000 долларов получить, а мы максимум 50. Ведется ли работа такая по отделению мух от котлет?

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:

И пункт Б: будем ли мы все-таки принимать участие в непосредственной разработке проектов следующих?

Кирилл Казаков, СТВ:

А что мы можем сказать нашим звукорежиссерам?