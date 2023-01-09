«Есть доход – ты платишь. Нет дохода – не платишь». Какой налог лучше выбрать организаторам корпоративов?

Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я хочу сказать, что в этом плане цифры, которые вменены нам к оплате за квартиры, минимальны. Потому что в среднем в Европе налог на имущество – это где-то 1 %. У нас на порядок меньше. Что касается, опять возвращаюсь к нашим многострадальным ипэшникам, согласен, что у экспертов есть весомые аргументы, но мне хотелось бы спросить: готово ли Министерство по налогам и сборам в случае, если по каким-то объективным цифрам увидит, что пошло снижение выручки, сокращение – как-то изучить этот вопрос, может быть, даже в отношении части групп. Потому что я сюда шел, ко мне звукорежиссеры подошли, говорят: у нас налог сначала был 120 рублей, потом примерно 240 в зависимости от региона, а сейчас 500. Нас завязали в одну группу с теми, кто проводит корпоративы. Говорит: ведущий корпоратива может 1 000 долларов получить, а мы максимум 50. Ведется ли работа такая по отделению мух от котлет?
Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц «Республиканская конференция предпринимательства»:
И пункт Б: будем ли мы все-таки принимать участие в непосредственной разработке проектов следующих?
Кирилл Казаков, СТВ:
А что мы можем сказать нашим звукорежиссерам?
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Здесь все предельно просто. Я уже слышал про упрощенную систему, будем ли мы мониторить? Мы всегда мониторим, в том числе и объем поступления в бюджет в этой части. Хочу просто привести одну статистику, что касается упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. Из года в год объем их поступлений – доходов, контролируемых налоговыми органами, а это не все доходы бюджета, был до 1 %. Поэтому сказать, что вот эта категория плательщиков что-то решала в масштабах страны, наверное, будет не совсем корректно. Что касается звукорежиссеров, на мой взгляд, самый оптимальный вариант для них – это переход на общеустановленный порядок налогообложения: подоходный налог и уплату от дохода. Есть доход – ты платишь. Нет дохода – не платишь.
Кирилл Казаков:
Вот это то, о чем мы в начале программы говорили.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Вообще-то вопрос более интересный. Я сейчас выступлю как консультант ДФР по вашу душу. Если я правильно понял, вообще, это идет нарушение трудового законодательства – уход от налогов. Потому что у вас по идее заложено должно быть штатное расписание. Там должно быть звуко- или видео-, или оператор, и он должен получать зарплату в соответствии со штатным расписанием.
Кирилл Казаков:
Что касается штата СТВ, то я здесь вообще не волнуюсь.
Георгий Гриц:
Если он ИП почему-то, возникает вопрос, так что тут надо разбираться.
Читайте также:
Выгоднее быть самозанятым или ИП? Узнали у заместителя министра по налогам и сборам Беларуси
«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?
Изменили налоговое законодательство. Станет ли больше «уклонистов» от выплат в бюджет?
Подписывайтесь на нас в Telegram!