Изменили налоговое законодательство. Станет ли больше «уклонистов» от выплат в бюджет?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. «Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие? Алена Сырова, СТВ:

Что может сказать нам ДФР на сей счет? Как обстоят дела? Белорусы стали со временем более дисциплинированными в контексте уплаты налогов или все же пытаются?..

Александр Пракопенко, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Я могу за свое ведомство сказать, которое представляю. Департамент финансовых расследований. Простая статистика – за 10 последних лет количество преступлений по статье 243 Уголовного кодекса – это как раз уклонение от уплаты налогов – в два раза снизилось выявляемое. И в целом тенденция – экономическая преступность идет на снижение, на спад. Почему? В принципе, я могу назвать две основных причины. Первая – конечно же, либерализация законодательства. Многие деяния, которые ранее были уголовно наказуемые, стали не наказуемые. Плюс, конечно, я считаю, повышение, скажем, правосознания у налогоплательщиков. Потому что бизнес мыслит в категориях прибыли. И если последствия вот этих правонарушений, преступлений для бизнеса очень болезненны с точки зрения денег. Много денег придется отдать. То им проще видимо расчет. Простой расчет. Алена Сырова:

Александр, так, может быть, эти цифры, которые действовали прежде по уплате налогов, как раз таки были теми, что можно безболезненно отдать и заплатить. Не было необходимости укрывать. А сейчас? Кирилл Казаков:

Или можно было лавировать между ИП, самозанятым, создание фирмы, платить профессиональный налог. И выгоднее вот так ходить. Александр Пракопенко:

С моей точки зрения, любая организация пытается минимизировать налоги, которые нужно платить. Кирилл Казаков:

Кто же хочет деньги отдавать? Кажется, никуда… Александр Пракопенко:

Естественно. И вот есть такой спор, что есть минимизация налогов, а есть уклонение от уплаты. Налоговая оптимизация – как угодно называют. Здесь нужно смотреть на саму суть. Что хотел бизнесмен какими-то манипуляциями в конечном счете? То есть он хотел больше денег себе на карман положить? Или он хотел развивать свой бизнес и поэтому оптимизировал налоги? Так можно сказать.