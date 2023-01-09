Изменили налоговое законодательство. Станет ли больше «уклонистов» от выплат в бюджет?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?
Алена Сырова, СТВ:
Что может сказать нам ДФР на сей счет? Как обстоят дела? Белорусы стали со временем более дисциплинированными в контексте уплаты налогов или все же пытаются?..
Александр Пракопенко, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Я могу за свое ведомство сказать, которое представляю. Департамент финансовых расследований. Простая статистика – за 10 последних лет количество преступлений по статье 243 Уголовного кодекса – это как раз уклонение от уплаты налогов – в два раза снизилось выявляемое. И в целом тенденция – экономическая преступность идет на снижение, на спад. Почему? В принципе, я могу назвать две основных причины. Первая – конечно же, либерализация законодательства. Многие деяния, которые ранее были уголовно наказуемые, стали не наказуемые. Плюс, конечно, я считаю, повышение, скажем, правосознания у налогоплательщиков. Потому что бизнес мыслит в категориях прибыли. И если последствия вот этих правонарушений, преступлений для бизнеса очень болезненны с точки зрения денег. Много денег придется отдать. То им проще видимо расчет. Простой расчет.
Алена Сырова:
Александр, так, может быть, эти цифры, которые действовали прежде по уплате налогов, как раз таки были теми, что можно безболезненно отдать и заплатить. Не было необходимости укрывать. А сейчас?
Кирилл Казаков:
Или можно было лавировать между ИП, самозанятым, создание фирмы, платить профессиональный налог. И выгоднее вот так ходить.
Александр Пракопенко:
С моей точки зрения, любая организация пытается минимизировать налоги, которые нужно платить.
Кирилл Казаков:
Кто же хочет деньги отдавать? Кажется, никуда…
Александр Пракопенко:
Естественно. И вот есть такой спор, что есть минимизация налогов, а есть уклонение от уплаты. Налоговая оптимизация – как угодно называют. Здесь нужно смотреть на саму суть. Что хотел бизнесмен какими-то манипуляциями в конечном счете? То есть он хотел больше денег себе на карман положить? Или он хотел развивать свой бизнес и поэтому оптимизировал налоги? Так можно сказать.
Алена Сырова:
Так вот, может быть, в связи с тем, что будет увеличен налог по некоторым моментам, вы ожидаете роста таких преступлений?
Александр Пракопенко:
Скорее, я бы не стал делать такие прогнозы, исходя из того, что последние 10 лет идет тенденция снижения преступности экономической. Говорить о том, что в связи с изменением налогового законодательства она в этом году возрастет – нет. Тенденция будет к снижению идти. Например, было указано, что отменяется упрощенная система налогообложения. Но на самом деле, наверное, это не совсем так. Это для ИП. ИП не будут являться плательщиками единого налога по упрощенной системе. И раньше действительно это было проблемой, потому что применение упрощенной системы налогообложения во многих схемах присутствовало. Так называемая схема дробления бизнеса. Или те же зарплаты в конвертах.
То есть оптимизация зарплатных налогов. Когда выводили работников, вместо трудовых отношений заключали с ними гражданско-правовые договоры. Это гораздо снижало – на порядок – платежи в бюджет общие. Если сравнивать, платили бы ему зарплаты и все налоги с зарплаты. Либо как ИП он работает, ему платят… Соответственно, сейчас упрощенная система налогообложения для ИП отменяется. Я смотрел статистику, по моим сведениям, за 9 месяцев 2022 года 63 % плательщиков по упрощенной системе налогообложения – это именно ИП. Сейчас их не будет, соответственно, это простая математика, теория вероятности...
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