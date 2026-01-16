Что повлияло на изменение климата в Беларуси? Объяснил сотрудник НАН

Вы знаете, что мощные снегопады весной, плюсовая температура зимой и другие аномальные погодные условия могут быть рукотворными? Существует конспирологическая версия о том, что человек сам может изменять климат. Такие программы уже существуют. Во всяком случае, такую точку зрения высказывал ряд специалистов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Сможет ли современный человек выжить в дикой природе – мнения ученых

Конечно, документов на тот счет вы не найдете, но помните ураган «Катрина»? По некоторым данным этот ураган должен был пройти по Кубе и смыть Остров свободы в Карибское море. Но американцы, применяя климатическое оружие, промахнулись, ошиблись в расчетах. Ураган прошелся по Новому Орлеану, практически его утопив. Все говорит об опасности и непредсказуемости техногенного воздействия на климат. Есть еще интересные подробности и причины изменения климата в Беларуси, когда после 90-х стали теплеть зимы и становиться более горячими летние сезоны.

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси:

Стали разбираться, изучать динамику концентрации аэрозолей в атмосфере – это пыль, сажа, кристаллики соли, споры, пыльца растений могут быть, бактерии. Оказалось, что ближе к концу 90-х концентрация этих техногенных аэрозолей упала. Связано это с несколькими факторами. Развал СССР, соцблока – соответственно, часть промышленности закрылась. Другая часть была модернизирована либо перепрофилирована – соответственно, выброс уменьшился. Оказалось, что эти аэрозоли летом блокировали часть солнечной радиации, то есть не пропускали часть солнечных лучей, поэтому лето теплело не так быстро как зима. В 2000-е проявился этот эффект, стали теплеть уже летние месяцы, но при этом в зимних месяцах наступила пауза. Не следует понимать, что потепление это строго так должно вверх либо по экспоненте, либо по линейной функции. Нет, оно будет идти колебательными движениями. То есть будут падения и выбросы, но с общей тенденцией к повышению.