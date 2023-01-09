Какой налог теперь нужно платить владельцам агроусадеб и от чего зависит его сумма?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Алена Сырова, СТВ:

И в эту же тему, я попрошу наших режиссеров, мы записали небольшой комментарий прежде от владелицы одной из агроусадеб, она приводит конкретные примеры и задает конкретный вопрос.