Какой налог теперь нужно платить владельцам агроусадеб и от чего зависит его сумма?
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Алена Сырова, СТВ:
И в эту же тему, я попрошу наших режиссеров, мы записали небольшой комментарий прежде от владелицы одной из агроусадеб, она приводит конкретные примеры и задает конкретный вопрос.
Елена Онипченко, владелица агроусадьбы:
Мы расположены в небольшой деревне. У нас другой работы нет, это единственный источник нашего дохода, поэтому мы будем работать при любых условиях, стараться, изменяться. Хотелось бы, чтобы исполкомы, когда будут по новой проходить регистрацию агроусадеб, обратили внимание на то, что такие усадьбы, как наша, где мы работаем только своей семьей без привлечения наемного труда, отличались по налогам от усадеб, которые расположены ближе к большим городам, у которых много наемного персонала. Наверное, все-таки должна быть разница в налогах. Может быть, наши такие усадьбы должны остаться на фиксированном налоге, а более большие перейти на процент от прибыли.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Так и сделали, так и говорил Президент, о чем вообще вопрос?
Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Налоговом кодексе прописано, что владельцы агроусадеб могут и должны переходить на профессиональный доход, но есть исполнительная власть на местах.
Алена Сырова:
Вот. И то, как реализуется это на местах – это отдельный класс.
Петр Вабищевич:
Которые могут принять решение в зависимости, чем занимается агроусадьба, как она ведет свою деятельность, какую ведет деятельность, оставить старую систему, которой они пользовались. Одну базовую величину в месяц – то есть 37 рублей – это, я думаю, сумма, подъемная для любой агроусадьбы. Поэтому это права местные исполнительно-распорядительных органов.
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