Способны ли животные к межвидовой заботе – рассказала эксперт

Мы можем жалеть зайчика, съеденного лисой, но кто пожалеет в этом случае голодных лисят? Волчья стая загнала самку оленя, теперь хищники проживут еще несколько дней. Маленький олененок, оставшийся без мамы, погибнет. Проливать слезы жалости в этом случае может только человек. Все остальные жители планеты знают: так нужно. При этом симбиоз или дружное сосуществование никто не отменял.

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Человек обладает уникальной способностью. Он способен спасти животное, которое ему вообще никакого значения не имело бы – это не его еда. Если мы говорим о том, что это проявление высших функций, то нет. Животные тоже помогают друг другу. Муравьи могут шмелей поддерживать. То есть эта безопасность и спасение присуще всем. Так мы же часть природы. Но если мы себя пытаемся оторвать от всего живого, то тогда мы встречаемся с фильмом «Матрица», где нам говорят: вы вирусы, вы не нужны в природе, вас нужно уничтожить. Это неправда, это ложь. Мы не вирусы, не раковая опухоль, мы естественный этап развития этой планеты. Этот ложный посыл о том, что мы не являемся частью живого, мы цари природы. Нет, мы часть природы, но мы уникальная часть.