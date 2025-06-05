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Новости по тегу #Андрей Копыток

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов
05 июня 2025 16:55

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов

В Минске состоялась Ассамблея деловых кругов
05 июня 2025 10:34

В Минске состоялась Ассамблея деловых кругов

На частников приходится треть инвестиций в экономику – как будут формировать бизнес-климат в Беларуси
19 февраля 2025 16:45

На частников приходится треть инвестиций в экономику – как будут формировать бизнес-климат в Беларуси

Копыток: используя конструктивный диалог бизнеса и власти, мы повысили ВВП нашей страны
23 мая 2024 14:18

Копыток: используя конструктивный диалог бизнеса и власти, мы повысили ВВП нашей страны

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение
21 мая 2024 17:06

В Беларуси обсуждают перечень видов деятельности для ИП – он вынесен на общественное обсуждение

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?
22 апреля 2024 19:34

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?

Татьяна Рунец: «Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры»
27 апреля 2023 10:45

Татьяна Рунец: «Власть всегда должна обращать внимание на бизнес-структуры»

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?
06 марта 2023 18:44

Минск и Уфа возобновили прямое авиасообщение. Какие планы на сотрудничество с этим регионом?

О каких нововведениях в Налоговом кодексе должен знать каждый бизнесмен? Поговорили с экспертами
27 января 2023 15:47

О каких нововведениях в Налоговом кодексе должен знать каждый бизнесмен? Поговорили с экспертами

Георгий Гриц о Налоговом кодексе: «Минфин оценивает эти реформы в 100 миллионов рублей»
09 января 2023 19:32

Георгий Гриц о Налоговом кодексе: «Минфин оценивает эти реформы в 100 миллионов рублей»

«Есть доход – ты платишь. Нет дохода – не платишь». Какой налог лучше выбрать организаторам корпоративов?
09 января 2023 19:13

«Есть доход – ты платишь. Нет дохода – не платишь». Какой налог лучше выбрать организаторам корпоративов?

«Ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого». Где можно консультироваться по налогам?
09 января 2023 18:02

«Ошибка таких девочек-бухгалтеров стоит компании очень дорого». Где можно консультироваться по налогам?