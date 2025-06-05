Новости по тегу #Андрей Копыток

Как укрепить диалог между бизнесом и властью, сформировать устойчивую среду и помочь предпринимателям закрепиться на новых рынках? 22-й по счету форум прошел 5 июня в Минске.
Как укрепить диалог между бизнесом и властью, сформировать устойчивую среду и помочь частникам закрепиться на новых рынках – обсуждали эксперты из Беларуси и России.
Сформировать пул добросовестных предпринимателей – с таким предложением выступил Президент. Идею поддерживают и деловые круги. Они станут примером и своего рода «локомотивом» в конструктивном развитии предпринимательства в Беларуси.
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