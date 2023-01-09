«Когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет». Так ли это на самом деле?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Алена Сырова, СТВ:

Вопрос из народа. Бытует мнение, что когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет, нужно население обобрать, таким образом решить свои вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Просто этот вопрос вдруг резко начал политизироваться. Вот фраза: чем круче санкции против Беларуси, тем выше финансовые власти повышают налоги для бизнеса. Все это приведет к существенному сокращению налогооблагаемой базы и сокращению доходов, потере рабочих мест. Этот вопрос тут же вытаскивают. Я понимаю прекрасно, что у нас врагов… И именно они используют эту тему. Но все же.