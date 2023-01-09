«Когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет». Так ли это на самом деле?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос из народа. Бытует мнение, что когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет, нужно население обобрать, таким образом решить свои вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Просто этот вопрос вдруг резко начал политизироваться. Вот фраза: чем круче санкции против Беларуси, тем выше финансовые власти повышают налоги для бизнеса. Все это приведет к существенному сокращению налогооблагаемой базы и сокращению доходов, потере рабочих мест. Этот вопрос тут же вытаскивают. Я понимаю прекрасно, что у нас врагов… И именно они используют эту тему. Но все же.
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Давайте немного обозначу и расскажу, почему эти изменения, о которых мы сегодня будем говорить, произошли. В первую очередь – это дальнейшее совершенствование порядка налогообложения. Второе – это исключение множественности режимов налогообложения. Вы абсолютно верно обратили внимание, что у нас то хочу туда, то хочу сюда. Третье – это исключение недобросовестной налоговой конкуренции. Этот момент в контексте нашего сегодняшнего разговора.
Кирилл Казаков:
Что такое налоговая конкуренция?
Игорь Скринников:
Налоговая конкуренция как раз таки в том и заключается, что при осуществлении одних и тех же видов деятельности, при реализации одной и той же группы товаров мы платим различные налоги. Различный размер налогов, а отсюда и различный уровень налоговой нагрузки, а отсюда различный уровень доходности. А отсюда возможность манипулировать.
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