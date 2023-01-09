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«Когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет». Так ли это на самом деле?

09 января 2023 18:56
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Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.   

Алена Сырова, СТВ:  
Вопрос из народа. Бытует мнение, что когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет, нужно население обобрать, таким образом решить свои вопросы.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Просто этот вопрос вдруг резко начал политизироваться. Вот фраза: чем круче санкции против Беларуси, тем выше финансовые власти повышают налоги для бизнеса. Все это приведет к существенному сокращению налогооблагаемой базы и сокращению доходов, потере рабочих мест. Этот вопрос тут же вытаскивают. Я понимаю прекрасно, что у нас врагов… И именно они используют эту тему. Но все же.

«Когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет». Так ли это на самом деле?-1

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:  
Давайте немного обозначу и расскажу, почему эти изменения, о которых мы сегодня будем говорить, произошли. В первую очередь – это дальнейшее совершенствование порядка налогообложения. Второе – это исключение множественности режимов налогообложения. Вы абсолютно верно обратили внимание, что у нас то хочу туда, то хочу сюда. Третье – это исключение недобросовестной налоговой конкуренции. Этот момент в контексте нашего сегодняшнего разговора.  

Кирилл Казаков:  
Что такое налоговая конкуренция?  

«Когда государство решает повысить налоги, значит, денег нет». Так ли это на самом деле?-4

Игорь Скринников:  
Налоговая конкуренция как раз таки в том и заключается, что при осуществлении одних и тех же видов деятельности, при реализации одной и той же группы товаров мы платим различные налоги. Различный размер налогов, а отсюда и различный уровень налоговой нагрузки, а отсюда различный уровень доходности. А отсюда возможность манипулировать.  

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# Налоги # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Игорь Скринников # Фотофакт

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