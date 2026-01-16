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Илья Протас сыграет в Матче звёзд АХЛ

16 января 2026 19:19
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Илья Протас сыграет в Матче звезд Американской хоккейной лиги, который состоится 10 и 11 февраля в Рокфорде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И этот выбор Лиги был вполне обоснован. На данный момент белорусский хоккеист – лучший снайпер и второй бомбардир своей команды. Среди новичков АХЛ Протас по результативности занимает четвертое место, а среди снайперов – второе. 

В ноябре Илья забросил восемь шайб в семи матчах подряд, и это самый продолжительный результативный период в лиге в этом сезоне. Всего в звездном уик-энде АХЛ за всю историю проведения приняли участие три белоруса – Александр Журик, Алексей Ложкин и Андрей Костицын. Илья Протас станет четвертым.

# Хоккей # Илья Протас

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