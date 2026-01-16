Санеи: независимые страны должны поддерживать друг друга и противостоять таким кризисам

Алиреза Санеи, посол Ирана в Беларуси:

Поведение некоторых стран, в том числе Германии, Канады, Австралии и других, это будет для справедливых людей мира, как пример того, что можно использовать двойные стандарты, как инструмент для себя. Они говорят, либо вы с нами, либо вас вообще не должно существовать. И все, с чем мы сталкиваемся, с этими проблемами, можно сказать, это наши расходы и затраты на независимость нашей страны. И, несомненно, позиция независимых стран в таких случаях может способствовать предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Мы должны вынести урок из этих событий. Независимые страны должны быть вместе, солидарны, поддерживать друг друга и противостоять таким кризисам. США показывают, они не будут останавливаться на Венесуэле, на Гренландии. Они хотят продолжать и таким образом расширять свои территории. Но мы уверены, что с помощью Всевышнего мы, наш народ, сможем пережить этот трудный этап, трудный период.

Я могу сказать, что европейские страны оставили после себя очень негативный опыт. Мы понимаем, что, по их мнению, есть плохой террорист, есть хороший террорист. Если это террорист на пользу Европе и в их интересах, это хороший террорист. Но если это в ущерб Европе, против Европы, это очень плохой террорист.

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