Когда на Земле появилось человечество – рассказал доцент кафедры зоологии БГУ

Человек, так сказать, завелся на Земле по геологическим меркам совсем недавно. Ведь даже сотни тысяч лет – это крупица в общей истории планеты, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Федор Сауткин, доцент кафедры зоологии биологического факультета БГУ:

Сама по себе Земля, как считается, появилась 4,5 миллиарда лет назад. Жизнь появилась достаточно быстро. Буквально где-то через полмиллиарда лет зародилась жизнь на нашей планете. Она претерпевала долгую такую историю эволюции. По сути дела, эти 4 миллиарда лет эволюции свелись к тому, что появилось человечество. Человечество как таковое появилась всего ничего как вид 300 тысяч лет назад. То есть в соотношение всей этой истории мы существуем непродолжительный период.