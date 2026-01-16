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Когда на Земле появилось человечество – рассказал доцент кафедры зоологии БГУ

16 января 2026 19:05
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Человек, так сказать, завелся на Земле по геологическим меркам совсем недавно. Ведь даже сотни тысяч лет – это крупица в общей истории планеты, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Когда на Земле появилось человечество – рассказал доцент кафедры зоологии БГУ-2

Федор Сауткин, доцент кафедры зоологии биологического факультета БГУ:
Сама по себе Земля, как считается, появилась 4,5 миллиарда лет назад. Жизнь появилась достаточно быстро. Буквально где-то через полмиллиарда лет зародилась жизнь на нашей планете. Она претерпевала долгую такую историю эволюции. По сути дела, эти 4 миллиарда лет эволюции свелись к тому, что появилось человечество. Человечество как таковое появилась всего ничего как вид 300 тысяч лет назад. То есть в соотношение всей этой истории мы существуем непродолжительный период.

Подробности в видео.

# Всемирная история

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