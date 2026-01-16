Сможет ли современный человек выжить в дикой природе – мнения ученых

Если мы считаем, что человек – царь природы, то как настоящий правитель он должен не ставить себя выше других. Не использовать природу исключительно в своих целях, а служить ей. Тем более при всем своем развитом мозге человек не может равняться в способностях с животными. Мир запахов нам почти не открыт, зоркость слабенькая, координация в темноте хромает, скорость движения смешна, надежных когтей и серьезных зубов у нас нет. Если нас вдруг лишить достижений цивилизации, нам конец. Однако следует признать, что в этом вопросе мнения ученых расходятся, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Способны ли животные к межвидовой заботе – рассказала эксперт

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения, биолог:

Вообще, человек как живое тело без технологий чрезвычайно уязвим. Существуют исследования: за сколько дней, а иногда часов человек погибнет, если голый окажется посреди леса. То есть не воды, не еды, кучи москитов, каких-то животных опасных. То есть крайне уязвим без поддержки технологической. Есть другой взгляд, к слову, также проверенный человеческим опытом и временем.

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Люди живут как в хороших условиях, так и могут вернуться в первозданные. То, что это пока еще возможно, я уверена, что и в будущем будет возможно – это говорит о том, что все, что в нас заложено генетически в нас сохраняется. Если человек оказывается вынуждено в такой ситуации, сразу все вспоминает. Мало того, замечено, что если человек соблюдает этот режим двигательной активности, у него нет тех заболеваний, которые мы сейчас называем бичом современной цивилизации, то есть это ожирение, когнитивные расстройства. То есть та природная черта и те привычки, которые были выработаны у нас веками – залог нашего здоровья. Конечно, это не повод переселяться в лес и жить подобно нашим пращурам. Такие наблюдения лишь сообщают радостную весть: человек при желании выживет в самых тяжелых условиях.