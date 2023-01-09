Выгоднее быть самозанятым или ИП? Узнали у заместителя министра по налогам и сборам Беларуси

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Приведу вам два примера. Готовясь к программе, начал обзванивать, разговаривать с людьми. Вот жена ходит к девушке на маникюр. Она говорит, что ей теперь удобнее платить с каждой процедуры налог, чем единый, потому что я могу больше сделать или меньше, но я четко знаю, что налог плачу с каждой работы. Второй мой знакомый из ивент-области, он сейчас ведет много корпоративов. Февраль-март – время, когда их нет. При этом он платит один и тот же налог. Он говорит, что сейчас я плачу и понимаю, за что плачу. Потом сижу без работы, но плачу те же самые деньги. Возникает вопрос. В этой истории кем быть проще и выгоднее: ипэшником или самозанятым?