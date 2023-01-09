Выгоднее быть самозанятым или ИП? Узнали у заместителя министра по налогам и сборам Беларуси

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Приведу вам два примера. Готовясь к программе, начал обзванивать, разговаривать с людьми. Вот жена ходит к девушке на маникюр. Она говорит, что ей теперь удобнее платить с каждой процедуры налог, чем единый, потому что я могу больше сделать или меньше, но я четко знаю, что налог плачу с каждой работы. Второй мой знакомый из ивент-области, он сейчас ведет много корпоративов. Февраль-март – время, когда их нет. При этом он платит один и тот же налог. Он говорит, что сейчас я плачу и понимаю, за что плачу. Потом сижу без работы, но плачу те же самые деньги. Возникает вопрос. В этой истории кем быть проще и выгоднее: ипэшником или самозанятым?
Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Вы тоже частично отвечаете на свой вопрос. Что касается ивент-сферы, то есть самозанятый, стать плательщиком налога на профдоход, когда мы открываем перечень видов деятельности, утвержденный постановлением 851, там этого вида деятельности нет. Если ты хочешь осуществлять эту деятельность, ты вправе ее осуществлять только с уплаты единого налога как самозанятый гражданин. В другой момент ты можешь быть плательщиком, индивидуальным предпринимателем. Это тоже возможно. Здесь абсолютно резонно и разумно платить налог от дохода. То есть то, о чем мы говорим, к чему подталкиваем нашу предпринимательскую среду.
Кирилл Казаков:
То есть если стабильный заработок, то платишь от дохода, а если он зависит от времени, то лучше плати единый.
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