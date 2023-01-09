«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы. Алена Сырова, СТВ:

Сразу такой вопрос. Мы между собой задались им, пока готовились к программе. О том, что, по сути, каждый белорус, который задействован в экономике… Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же тоже в эту ситуацию входить можем, мы же налоги платим. Алена Сырова:

Но мы не в вашей ассоциации. Давайте поясним. Кем вы руководите?

Любовь Миронюк, председатель Ассоциации налогоплательщиков, заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Либретикгрупп»:

Ассоциации налогоплательщиков уже седьмой год. В основном налогоплательщики. Это крупные компании. Почему мы решили ее собрать, создать? У нас небольшая ассоциация. Но представители, я не знаю, можно называть, нет… Юрлица с разными видами деятельности. Это и связь, розничная торговля, какое-то производство. И госпредприятия. Это крупные предприятия, крупные налогоплательщики. Есть немножко у нас ИП, но в основном это крупные. И цель, конечно, была, зачем мы создавали Ассоциацию – это, наверное, работа с Налоговым кодексом. Это практические проблемы, которые возникают с налогами, с уплатой, с расчетами. Даже не с уплатой, а с расчетами налогов. Потому что понятно, уплата налогов – это обязанность любого налогоплательщика добросовестного. Но администрирование налога со стороны Министерства по налогам и сборам – это одна тема, а другая – это правильно начислить. Правильно понять законодательство. Поэтому с этой точки зрения мы и организовывались. Вот уже седьмой год практически работаем. Кирилл Казаков:

Смотрите, изменения коснулись, наверное, вы называете таких крупных налогоплательщиков. Здесь прежде всего коснулись ипэшников, самозанятых. Людей, которые платят, например, с небольшого бизнеса. Я не знаю, фотографы, люди, которые делают маникюр, которые содержат агроусадьбы. Вот эти люди тоже в вашей ассоциации есть? Или они самостоятельно разбираются с налогами? Любовь Миронюк:

Они, наверное, есть у нас как клиенты нашей бухгалтерской компании. И самостоятельно с налогами сложно разбираться. Для этого нужны специалисты. Поэтому у нас есть, допустим, бухгалтерская компания – несколько участников ассоциации. Очень разные клиенты. В том числе и агроусадьбы, и сельскохозяйственные предприятия небольшие. Ипэшники тоже с разными видами. Кирилл Казаков:

Смотрите, начался этот год с того, что мой круг людей, с которыми я общаюсь, это прежде всего люди, которые занимаются проведением праздников. Не буду скрывать. Это ивентиндустрия, люди, которые обеспечивают какую-то аппаратуру на праздниках. Для них это действительно был такой не то что бы серьезный вопрос, но вопрос, которым они занимались несколько месяцев. И до сих пор пытаются разобраться. Вот ваше мнение. То, что у нас произошло с 1 января – это рядовое событие? Как бы, условно говоря, математическая такая история, цифры поменяли. Либо действительно это что-то глобальное и стратегическое?