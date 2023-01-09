«Эта тема не упала вчера». Изменения в Налоговом кодексе – рядовое событие?

Новости Беларуси. Гайд по налоговым нововведениям! Зачем нужны цифровые маневры? Какие налоги повысят? Чего ожидать частному бизнесу? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных отраслей экономики, чтобы обсудить реформы.
Алена Сырова, СТВ:
Сразу такой вопрос. Мы между собой задались им, пока готовились к программе. О том, что, по сути, каждый белорус, который задействован в экономике…
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы же тоже в эту ситуацию входить можем, мы же налоги платим.
Алена Сырова:
Но мы не в вашей ассоциации. Давайте поясним. Кем вы руководите?
Любовь Миронюк, председатель Ассоциации налогоплательщиков, заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Либретикгрупп»:
Ассоциации налогоплательщиков уже седьмой год. В основном налогоплательщики. Это крупные компании. Почему мы решили ее собрать, создать? У нас небольшая ассоциация. Но представители, я не знаю, можно называть, нет… Юрлица с разными видами деятельности. Это и связь, розничная торговля, какое-то производство. И госпредприятия. Это крупные предприятия, крупные налогоплательщики. Есть немножко у нас ИП, но в основном это крупные. И цель, конечно, была, зачем мы создавали Ассоциацию – это, наверное, работа с Налоговым кодексом. Это практические проблемы, которые возникают с налогами, с уплатой, с расчетами. Даже не с уплатой, а с расчетами налогов. Потому что понятно, уплата налогов – это обязанность любого налогоплательщика добросовестного. Но администрирование налога со стороны Министерства по налогам и сборам – это одна тема, а другая – это правильно начислить. Правильно понять законодательство. Поэтому с этой точки зрения мы и организовывались. Вот уже седьмой год практически работаем.
Кирилл Казаков:
Смотрите, изменения коснулись, наверное, вы называете таких крупных налогоплательщиков. Здесь прежде всего коснулись ипэшников, самозанятых. Людей, которые платят, например, с небольшого бизнеса. Я не знаю, фотографы, люди, которые делают маникюр, которые содержат агроусадьбы. Вот эти люди тоже в вашей ассоциации есть? Или они самостоятельно разбираются с налогами?
Любовь Миронюк:
Они, наверное, есть у нас как клиенты нашей бухгалтерской компании. И самостоятельно с налогами сложно разбираться. Для этого нужны специалисты. Поэтому у нас есть, допустим, бухгалтерская компания – несколько участников ассоциации. Очень разные клиенты. В том числе и агроусадьбы, и сельскохозяйственные предприятия небольшие. Ипэшники тоже с разными видами.
Кирилл Казаков:
Смотрите, начался этот год с того, что мой круг людей, с которыми я общаюсь, это прежде всего люди, которые занимаются проведением праздников. Не буду скрывать. Это ивентиндустрия, люди, которые обеспечивают какую-то аппаратуру на праздниках. Для них это действительно был такой не то что бы серьезный вопрос, но вопрос, которым они занимались несколько месяцев. И до сих пор пытаются разобраться. Вот ваше мнение. То, что у нас произошло с 1 января – это рядовое событие? Как бы, условно говоря, математическая такая история, цифры поменяли. Либо действительно это что-то глобальное и стратегическое?
Любовь Миронюк:
Я как специалист, который работает с налогами и кодекс более-менее знаю, не могу, конечно, говорить, как знают специалисты узкие. Но я не считаю, что это глобальная проблема. Мы со своими клиентами, допустим, ИП, маленькими клиентами, мы им еще в декабре показали все изменения, проработали с каждым вопрос, какой вид налогообложения они примут. В принципе, стресса такого не было. Каждый избрал: кто-то на профдоход, кто-то на подоходный.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Дело в том, что эта тема не упала вчера, сегодня. Эта тема с прошлого года.
Любовь Миронюк:
Ее уже отработали.
Георгий Гриц:
Налоги повышаются плавно, начали еще с прошлого года. Поэтому никакой неожиданности…
Любовь Миронюк:
Подождите, мы не про повышение сейчас говорим, а про то, изменения глобальные или нет. Это обычные изменения каждый год проходят.
Алена Сырова:
То есть так уже не скажешь, что кто-то был не в курсе, кто-то не знал, забыл оплатить.
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