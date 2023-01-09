Три новых детских сада, совмещённых с начальной школой, откроются в Витебской области в 2023 году

Новости Беларуси. Сразу три новых детских сада примут воспитанников в Витебской области уже в 2023 году. Учреждения откроются в Полоцке, Миорах и самом областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное архитектурное решение реализуют в Витебске. В одном здании разместятся детский сад и начальная школа. Это уникальный проект не только для региона, но и страны. Учреждение рассчитано на 850 воспитанников. Из них 290 – учащиеся с первого по четвертый классы. Объект состоит из нескольких блоков. Современная сад-школа будет способствовать всестороннему развитию маленьких витебчан. От творчества до спорта. Учебный комплекс будет включать в себя хореографический зал, ресурсный центр, изостудии и бассейн.

Олег Кудинов, руководитель проекта управления капитального строительства Витебска:

Активными темпами пока происходит строительство блока В. Это блок начальной школы. Здесь проведена подготовка под отделочные работы. Блок Б, тут ведутся уже строительные работы, штукатурные, отделочные, установка окон. Блок А пока в стадии конструктивных решений. Вводятся монолитные перекрытия.