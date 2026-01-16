Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов привёз в Брест именитых спортсменов

«Хоккейная дипломатия» – понятие, плотно вошедшее в профессиональный политический лексикон. Спорт – это то, что по-прежнему объединяет страны, а белорусские и российские атлеты тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый титулованный хоккеист планеты, трехкратный обладатель Кубка Стенли Вячеслав Фетисов, привез в Брест легендарную чемпионскую сборную для товарищеского матча и мастер-класса для нового поколения белорусских хоккеистов.

Когда из привычного – только лед, в расписании – особая тренировка для юных брестских хоккеистов. Мастер-класс проводят их кумиры, обладатели Кубка Гагарина и многократные чемпионы мира и России по хоккею, в Бресте, чтобы вдохновить и мотивировать.

Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина:

Привнести какие-то свои мысли, свои знания именно и для ребят, и для тренеров. Это обмен опытом, который нужен для продвижения вообще спорта и в частности развития самих ребят-хоккеистов и тренеров.

Станислав Галимов, двукратный обладатель Кубка Гагарина, пятикратный чемпион России:

Видно, что ребята горят желанием, тренируются. Все зависит от них, как они дальше будут вкладываться в этот спорт. Все от них зависит. А так неплохие ребята катаются. Главное, глаза горят.

Сегодня в стране созданы все условия, чтобы растить профессиональных спортсменов. Лед в Бресте расписан по минутам. Воспитанники отделения хоккея грезят будущим в больших командах Континентальной лиги. Матч-легенд – это пять поколений чемпионов хоккейных команд СССР и России, которые приехали в Брест ради игры и общения с фанатами. Уникальная возможность спросить, получить автограф на клюшках, форме, карточках. Даже взрослые мужчины чувствуют себя в такой момент мальчишками.

Самый титулованный хоккеист планеты Вячеслав Фетисов – столб обороны, капитан непобедимого ЦСКА и сборной СССР, эталон защитника-первопроходца. Как часть красной машины он приносил победы, которые были больше, чем спорт. Символ эпохи, золотого века советского хоккея. Пример интеллектуальной, а не силовой игры на льду. Как и прежде, ледяное спокойствие и железная воля Вячеслава Фетисова – самая мощная эмоция для зрителя.

Команда легенды хоккея – часть большой общей советской истории побед, которую не переписать, как и другую – Великой Отечественной. Символично, что хоккеисты возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости-герой. Победы – имена, которые не отменить ни одним политикам. Спорт поистине объединяет страны и служит универсальным языком дружбы. А на трибунах, как известно, все равны.