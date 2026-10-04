Новости по тегу #Налоги

Если опоздать – сразу начнет расти пеня, а налоговая сможет взыскать долг принудительно. Для тех, кто затянет с оплатой до января, дополнительное наказание: штраф в 15 % от суммы долга.
Рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физических лиц. Извещения уже направлены по адресам.
«Самое нашумевшее изменение, которое сейчас обсуждается максимальным количеством аудиторий, это введение минимального платежа по налогу на профессиональный доход – 45 рублей и 18 рублей для пенсионеров».
«В налоговом законодательстве налог на собак существует очень-очень давно. Взымается он вместе с оплатой за ЖКУ».
Созданная более 3,5 десятилетий назад служба прошла внушительный путь от становления до одного из самых технологичных ведомств, которое сегодня выступает ключевым звеном в обеспечении экономической стабильности страны.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 12 июля в 10:00.
Руководство коммерческой компании решило заработать дополнительные деньги на поставках в Россию, но при этом налогами здесь решили себя не обременять.
Мера пресечения – подписка о невыезде – оставлена без изменения. Материалы направлены в суд. Рассмотрение уголовного дела продолжится в установленном порядке.
Совокупный ущерб от установленных схем исчисляется десятками миллионов рублей.
Общая сумма неуплаченных налогов – почти 800 тысяч рублей.
Представители организации официально заявили о намерении в дальнейшем вести коммерческую деятельность на территории Беларуси.
Поляки больше не хотят, чтобы их деньги шли на военные нужды. Возмущение у них вызвали планы правительства ввести налог на оборону для финансирования модернизации армии.
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