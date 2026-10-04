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Новости по тегу #Налоги

Единый имущественный налог необходимо оплатить не позднее 16 ноября
04 октября 2026 07:47

Единый имущественный налог необходимо оплатить не позднее 16 ноября

Имущественные налоги за 2025 год нужно оплатить до 16 ноября
17 августа 2026 16:51

Имущественные налоги за 2025 год нужно оплатить до 16 ноября

Что изменилось в уплате налога на профдоход? Ответила эксперт
13 июля 2026 19:02

Что изменилось в уплате налога на профдоход? Ответила эксперт

Будут ли нововведения по налогам на собак? Ответили в МНС
13 июля 2026 19:02

Будут ли нововведения по налогам на собак? Ответили в МНС

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси
12 июля 2026 08:08

День работников налоговых органов отмечают в Беларуси

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»
11 июля 2026 14:03

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

Экономия обернулась уголовным делом. Как частная компания пыталась уйти от налогов?
04 июня 2026 17:01

Экономия обернулась уголовным делом. Как частная компания пыталась уйти от налогов?

Зарплата в конвертах! В Могилеве руководителя предприятия обвиняют в уклонении от налогов
15 мая 2026 08:36

Зарплата в конвертах! В Могилеве руководителя предприятия обвиняют в уклонении от налогов

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу
16 апреля 2026 16:46

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу

Разоблачили преступную схему одного из крупнейших таксопарков Беларуси
24 марта 2026 07:53

Разоблачили преступную схему одного из крупнейших таксопарков Беларуси

Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет государства более 60 миллионов рублей
20 февраля 2026 11:00

Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет государства более 60 миллионов рублей

Почти 60% поляков выступают против введения налога на модернизацию армии – опрос
06 января 2026 08:00

Почти 60% поляков выступают против введения налога на модернизацию армии – опрос