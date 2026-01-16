Литва и Польша построят крупный полигон в Сувалкском коридоре

Милитаризация в Европе набирает обороты, превращая приграничье в сеть военных плацдармов. Литва и Польша инициировали создание масштабного полигона в стратегическом Сувалкском коридоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь объекта составит почти 15 тысяч гектаров, а тренироваться на нем одновременно смогут до 4 тысяч солдат. Власти заявляют, что это усилит «фактор сдерживания». Но на местах этот проект встречает жесткое сопротивление.

Жители литовских и польских приграничных сел выступают против, опасаясь круглосуточного шума и присутствия тяжелой техники. Несмотря на массовые протесты, парламент Литвы намерен утвердить проект весной, на десятилетия вперед определив судьбу этого спокойного сельского региона.