Ирина Шиманович и Мария Козырева вышли в четвертьфинал турнира WTA-125 в Турции

Ирина Шиманович и Мария Козырева удачно стартовали в парном разряде на очередном челленджере категории 125 в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска и россиянка добыли пропуск в четвертьфинал.

По итогам дебютной встречи не устояли представительницы Болгарии и Турции Дия Евтимова и Селина Атай. Встреча продолжалась чуть более часа. Итоговые цифры – 6:3, 6:2. Наши девушки отменно подавали первую подачу – 96 %, не допустили двойных ошибок и реализовали 5 из 10 брейк-поинтов. В одной четвертой Шиманович и Козырева померяются силами со словенками Далилой Якупович и Николой Радишич.