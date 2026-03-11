Прямой эфир

Ирина Шиманович и Мария Козырева вышли в четвертьфинал турнира WTA-125 в Турции

11 марта 2026 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович и Мария Козырева удачно стартовали в парном разряде на очередном челленджере категории 125 в Анталье, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска и россиянка добыли пропуск в четвертьфинал.

По итогам дебютной встречи не устояли представительницы Болгарии и Турции Дия Евтимова и Селина Атай. Встреча продолжалась чуть более часа. Итоговые цифры – 6:3, 6:2. Наши девушки отменно подавали первую подачу – 96 %, не допустили двойных ошибок и реализовали 5 из 10 брейк-поинтов. В одной четвертой Шиманович и Козырева померяются силами со словенками Далилой Якупович и Николой Радишич.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Свириденко завоевал серебро на Паралимпийских играх в Италии
11 марта 2026 17:53

Роман Свириденко завоевал серебро на Паралимпийских играх в Италии

Белорусский борец Магомедханов взял золото чемпионата Европы среди молодежи
11 марта 2026 11:50

Белорусский борец Магомедханов взял золото чемпионата Европы среди молодежи

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
11 марта 2026 11:33

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе