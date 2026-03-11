Масштабно, внезапно, профессионально: в Беларуси продолжается проверка боеготовности армии

Масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил проходит по распоряжению Главнокомандующего Александра Лукашенко и носит внезапный характер. Еще одна особенность – широта географии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи отрабатывают подразделения сразу в четырех областях страны: Витебской, Минской, Гродненской и Брестской. Ракетчики и летчики, стражи нашего воздушного пространства, на протяжении ближайших дней должны будут продемонстрировать уровень подготовки и доказать свой профессионализм.

На данный момент проводим контроль функционирования аппаратуры с последующим докладом на командный пункт.

Гроза белорусского неба – бойцы ПВО разворачивают зенитно-ракетный комплекс «Бук». Он эффективен для борьбы с вертолетами, самолетами, крылатыми ракетами противника на малых и средних высотах.

Начальник зенитного ракетного расчета самоходной огневой установки 120-й зенитной ракетной бригады:

Мы несем 24/7 боевое дежурство, техника не подводит, всегда выполняет поставленные задачи. Также на полигоне в России «Ашулук» выполняем стрельбы на «хорошо» и «отлично».

Военнослужащие 120-й бригады прибыли в указанный район и находятся на стартовой позиции. Общий замысел проверки сводится к защите белорусского воздушного пространства. Известно, что ракетчикам предстоит отразить налет авиации, время и интенсивность которого – тайна. Высокая личная мотивация позволит справиться с любой задачей.

Военнослужащий 120-й зенитной ракетной бригады:

Я нахожусь на страже своей Родины, на страже своих близких, семьи своей. Это хороший повод для гордости и так добавляет ответственности и важности в жизни. На контроле Президента! Сразу в трех областях Беларуси проходит проверка боеготовности ВС.

Позади около 200 километров пути. 62-й гродненский зенитный ракетный полк прибыл к месту назначения не без сложностей. На протяжении следования отражали атаки диверсионно-разведывательных групп. Условный противник действовал профессионально, внезапно и дерзко, в том числе беспилотниками. А это уже отличительная черта проверки. Гродненские ракетчики развернули пункт управления батареей. Их будничные задачи – прикрытие госграницы и предотвращение актов воздушного терроризма.