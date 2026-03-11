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Хоккейный клуб «Юность» готовится к встрече с гродненским «Неманом» в хоккейной экстралиге

11 марта 2026 17:56
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В хоккейной экстралиге в пятницу стартует плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победитель прошлого сезона и нынешней регулярки минская «Юность» встретится с гродненским «Неманом», который смог впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, выбив из борьбы в играх плей-ин «Динамо-Молодечно».

Тренировку главного претендента на Кубок Президента посетила Юлия Силипицкая.

Хоккейный клуб «Юность» готовится к встрече с гродненским «Неманом» в хоккейной экстралиге-2

«Юность» планомерно движется к намеченной цели, подопечные Сергея Стася полны решимости повторить прошлогодний успех. В начале этого сезона коллектив обновился на две трети, однако минчане вновь порадовали в регулярке. 

Помимо досрочной победы, ребята смогли забросить наибольшие количество шайб в первом части сезона. В их активе 175 метких попаданий, а пропустили меньше всех – 84 шайбы. Страж ворот Никита Мытник провел 17 игр, однако его коэффициент отраженных бросков получился более 94 %, что является самым лучшим показателем в лиге.

Хоккейный клуб «Юность» готовится к встрече с гродненским «Неманом» в хоккейной экстралиге-4

Алексей Баранов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Конечно, вера есть. Собрана команда под самые максимальные задачи. Тренеры знают, как добиваться этого успеха, опыт у них уже есть, поэтому все складывается неплохо. Мотивация какая у команды? Это повесить золотую медаль себе на грудь. Соответственно, премию никто не отменял.

Самый результативный игрок в «Юности» – Станислав Кучкин, по системе гол плюс пас он набрал 64 балла.

Хоккейный клуб «Юность» готовится к встрече с гродненским «Неманом» в хоккейной экстралиге-6

Станислав Кучкин, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Секрет фирмы. Цель одна – победить. Приносить пользу. Как будет, так будет. 

Впереди «Юность» ожидает как минимум четыре игры 1/4, две домашние и две на выезде. На старте плей-офф все счета обновляются. И чтобы выйти в следующий раунд, необходимо победить четырежды.

Подробности в видео.

# Хоккей

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