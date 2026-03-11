Вопросы ЖКХ и благоустройства города – в Минске прошел единый день депутата

Откровенный и доверительный разговор, работа с людьми напрямую и решение проблем по горячим следам. В столице прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Со своим вопросами к народным избранникам мог обратиться любой желающий.

Чаще всего темы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Так, жители Центрального района приходили не только с проблемами. Минчане предлагали свои инициативы по благоустройству памятных мест и оборудования детских площадок. Поднимались также вопросы здравоохранения.

Ирина Малёваная, депутат Минского городского Совета депутатов:

Очень важно, что количество обращений небольшое. Потому что в основном все удается решать и в обычные дни приема граждан, которые мы проводим по понедельникам и четвергам. Естественно, нет повторных обращений или коллективных обращений, что говорит о том, что практически все направления жизни наших граждан охвачены, находятся под контролем у местных властей.

Традиционно единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Такой формат работы позволяет местным жителям напрямую обсудить насущные вопросы и предложить свои идеи по развитию района.