В эффективности организации на деле смогли убедиться. Зачем Беларусь вступила в ОДКБ?

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу « По существу » рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.

После распада СССР Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Это произошло 15 мая 1992 года. А в 1993-м к шестерке стран-участниц ОДКБ присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Основными целями созданной организации были укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, но самое главное – защита независимости стран-участниц ОДКБ. Полноценный договор вступил в силу 20 апреля 1994, был рассчитан на пять лет и допускал продление, что в апреле 1999 и сделали президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от дальнейшего участия в организации. В итоге сегодня ОДКБ насчитывает шесть стран-участниц, высшим органом является Совет коллективной безопасности, который назначает генерального секретаря организации.

Общее население стран, входящих в ОДКБ, составляет почти 200 миллионов человек. С 4 февраля 2009 года на внеочередной сессии ОДКБ был подписан проект решения по формированию коллективных сил оперативного реагирования. КСОР были задуманы как очередной более глубокий этап военно-тактической интеграции. Военное сотрудничество стало носить более интенсивный характер. Важным мотивом создания КСОР было противодействие наступательной линии НАТО на постсоветском пространстве, необходимость которого стала очевидна после событий в Южной Осетии в августе 2008-го. Приоритетными задачами КСОР стало отражение актов военной агрессии, проведение спецопераций по борьбе с международным терроризмом и проявлениями экстремизма.

Впервые необходимость привлечения миротворческих сил появилась в начале 2022-го. 5 января президент Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о поддержке, заявив о наличии в стране террористической угрозы. Для нормализации обстановки в Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, более 2000 человек и 250 единиц техники. Основная цель миротворцев – охрана стратегически важных объектов. И эта задача была выполнена блестяще. Уже 13 января миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане была завершена. А в эффективности организации на деле смогли убедиться и на Востоке, и на Западе, где так не любят слово терроризм и называют мирными протестами разгром страны и убийство ее жителей.

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