Беларусь готовится к внедрению цифрового рубля

Беларусь готовится к внедрению новой разновидности национальной валюты – цифрового белорусского рубля. Его опытно-промышленная эксплуатация начнется уже с 1 июля. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами, открывая гражданам и организациям дополнительный способ хранения и расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифровой рубль будет размещаться в специальных электронных кошельках, что позволит пользователям самим выбирать удобный формат: привычный наличный, безналичный или цифровой. Важная особенность новой системы – юридическая и технологическая защищенность операций, которая обеспечивает прозрачность и безопасность финансовых потоков. С внедрением цифрового рубля планируется постепенное включение инструментов смарт-контрактов и антифрод-систем, что обеспечит контроль за финансовыми операциями и защиту гражданских средств.

Проект закона о цифровом рубле планируют рассмотреть в Палате представителей.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Если говорить, что это дает бизнесу, то, наверное, самое такое модное, что используется в мире, это смарт-контракты. Уже сейчас у нас есть так называемые EDI-провайдеры, которые позволяют организациям между собой обмениваться накладными в электронном виде, подтверждая передачу товара подписью в этой накладной в цифровом виде.

Соответственно, нет бумаги, и главное, что есть фиксация в электронном виде, подтвержденная электронной цифровой подписью. То есть это форма, которая в нашем государстве признается законной с точки зрения оформления сделок.

В рамках этой системы будут работать разные уровни антифрод-систем. Как на стороне коммерческих банков, когда ты входишь в систему ДБО, там будут работать так называемые сессионные антифрод-системы, которые по твоему поведению (в зависимости от того, с какого устройства, в какое время, из какой страны ты зашел) будут определять риск того, что это мошенническое или не мошенническое действие.

И потом ряд других антифрод-систем будут стоять уже на стороне Национального банка, которые тоже будут позволять выявить подозрительные операции, временно их заблокировать до выяснения причин и верификации гражданином или юридическим лицом проведения этой операции.

В ближайшие годы цифровой рубль станет полноценной частью национальной платежной системы, предлагая гибкость и современные возможности для бизнеса и населения.