Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:

Если говорим про тюльпаны, это красный, желтый тюльпан, пионовидный. Мы в 2026 году тоже приобрели всего около 14 наименований тюльпанов. Объем производства более 200 тысяч штук. По розам – в 2025 году переходили на новые сорта роз. В том числе тренд сегодня на кустовую розу, пионовидную розу. Поэтому эти сорта – у нас объемы производства и выращивания увеличены.