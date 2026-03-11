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Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?

11 марта 2026 17:49
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?-2

Календарная весна наступила, а город уже начинает наполняться душистым ароматом цветов. На Минском парниково-тепличном комбинате каждый лепесток – словно признание в любви прекрасным белорускам.

Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?-4

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:
Если говорим про тюльпаны, это красный, желтый тюльпан, пионовидный. Мы в 2026 году тоже приобрели всего около 14 наименований тюльпанов. Объем производства более 200 тысяч штук. По розам – в 2025 году переходили на новые сорта роз. В том числе тренд сегодня на кустовую розу, пионовидную розу. Поэтому эти сорта – у нас объемы производства и выращивания увеличены.

Подробности в видео.

# Сергей Некрашевич # Валерия Яскевич # Цветы

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