Роман Свириденко завоевал серебро на Паралимпийских играх в Италии

Второй день и вторая награда. По такому графику выступает Роман Свириденко на Паралимпийских играх в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня он завоевал серебро.

Наш лыжник показал второе время в гонке с раздельного старта. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 27 минут 38 секунд и 4 сотые. До первого места не хватило почти 30 секунд. Всего награды оспаривали 25 человек. С наградой спортсмена поздравил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. В этой же дисциплине, но среди девушек, Дарья Федькович замкнула десятку лучших. Лидия Лобан и Валентина Бирило заняли 11-е и 14-е места соответственно. Впереди у лыжников два дня отдыха, а затем эстафеты и «разделка» на 20 километров.

Напомним, накануне Роман Свириденко завоевал золото в спринте, принеся сборной Беларуси первую награду главного старта четырехлетия. Таким образом, он поднимается на пьедестал всех гонок, в которых принимает участие.