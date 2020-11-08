Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?

Центр в своем роде единственный в стране с подобным оборудованием. Заказы будет принимать от предприятий машино- и техникостроения. Такого нет на всём постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере

В полную мощь заработал радиологический корпус Минского онкодиспансера. По своему наполнению он такой единственный на просторах СНГ. Лечение пациентов теперь будет осуществляться на более совершенном уровне.

С вводом нового корпуса будет полностью обеспечена потребность в лучевой терапии. Чтобы удалить опухолевые клетки, больше не придется, как раньше, ждать очереди. Энергоэффективный детсад и новый корпус онкодиспансера. Что ещё открыли в Беларуси к 7 ноября? В Молодечненской центральной больнице открыли ангиографический кабинет. Комплекс высококачественной аппаратуры теперь позволяет удалять тромбы из сосудов с помощью специальных катетеров.

Еще одно не менее долгожданное открытие: автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке. Местные жители, кстати, коллегиально выбрали название. Итого имеем Покровский мост. Название выбирали в соцсетях председателя райисполкома. Рассказываем об открытии в Полоцке автомобильного моста

Новые детские сады распахнули двери в Смолевичах и в столичном микрорайоне Михалово. 190 воспитанников, в их полном распоряжении компьютерный, музыкальный и спортивный залы, площадки безопасности, а также собственный бассейн. Возвели ясли-сад меньше, чем за год.

Сдали и 40-квартирный дом в Шумилино. В 30 квартирах новоселье справят многодетные семьи, в оставшихся – те, чьи прежние дома были признаны непригодными для проживания, и дети, оставшиеся без попечения родителей. В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины

В Миорах запустили производство холоднокатанного листа. Линия позволит выпускать белую жесть, которая затем станет упаковкой для консервов, лакокрасок, парфюмерии. В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было На предприятии задействованы технологии, которых до этого не было в стране. Общая сумма инвестиций составила 360 миллионов евро.

Еще один объект к 7 ноября – первый в стране продовольственный экорынок «Валерьяново». Расположился он на выезде из Минска по Логойскому тракту. Александр Турчин на открытии экорынка в Валерьяново: «С удовольствием будут жители сюда приезжать»