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Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?

08 ноября 2020 16:50
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Новости Беларуси. Перерезать красную ленту и тем самым давать жизнь новым объектам – хорошая и полезная традиция, которая начала свое «шествие» по всей стране накануне, 7 ноября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-1

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-3

Центр в своем роде единственный в стране с подобным оборудованием. Заказы будет принимать от предприятий машино- и техникостроения.

Такого нет на всём постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-6

В полную мощь заработал радиологический корпус Минского онкодиспансера. По своему наполнению он такой единственный на просторах СНГ. Лечение пациентов теперь будет осуществляться на более совершенном уровне.

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-9

С вводом нового корпуса будет полностью обеспечена потребность в лучевой терапии. Чтобы удалить опухолевые клетки, больше не придется, как раньше, ждать очереди.

Энергоэффективный детсад и новый корпус онкодиспансера. Что ещё открыли в Беларуси к 7 ноября?

В Молодечненской центральной больнице открыли ангиографический кабинет. Комплекс высококачественной аппаратуры теперь позволяет удалять тромбы из сосудов с помощью специальных катетеров.

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-12

Еще одно не менее долгожданное открытие: автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке. Местные жители, кстати, коллегиально выбрали название. Итого имеем Покровский мост.

Название выбирали в соцсетях председателя райисполкома. Рассказываем об открытии в Полоцке автомобильного моста

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-15

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-17

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-19

Новые детские сады распахнули двери в Смолевичах и в столичном микрорайоне Михалово. 190 воспитанников, в их полном распоряжении компьютерный, музыкальный и спортивный залы, площадки безопасности, а также собственный бассейн. Возвели ясли-сад меньше, чем за год.

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-22

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-24

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-26

Сдали и 40-квартирный дом в Шумилино. В 30 квартирах новоселье справят многодетные семьи, в оставшихся – те, чьи прежние дома были признаны непригодными для проживания, и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-29

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-31

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-33

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-35

В Миорах запустили производство холоднокатанного листа. Линия позволит выпускать белую жесть, которая затем станет упаковкой для консервов, лакокрасок, парфюмерии.

В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было

На предприятии задействованы технологии, которых до этого не было в стране. Общая сумма инвестиций составила 360 миллионов евро.

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-38

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-40

Еще один объект к 7 ноября – первый в стране продовольственный экорынок «Валерьяново». Расположился он на выезде из Минска по Логойскому тракту.

Александр Турчин на открытии экорынка в Валерьяново: «С удовольствием будут жители сюда приезжать»

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-43

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-45

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?-47

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# Государственная социальная политика # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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