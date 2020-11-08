Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?
Новости Беларуси. Перерезать красную ленту и тем самым давать жизнь новым объектам – хорошая и полезная традиция, которая начала свое «шествие» по всей стране накануне, 7 ноября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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В Академии наук открыл свои двери центр электронно-лучевых технологий. Отныне белорусские инженеры и ученые смогут варить сложные детали практически из любых металлов.
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В полную мощь заработал радиологический корпус Минского онкодиспансера. По своему наполнению он такой единственный на просторах СНГ. Лечение пациентов теперь будет осуществляться на более совершенном уровне.
С вводом нового корпуса будет полностью обеспечена потребность в лучевой терапии. Чтобы удалить опухолевые клетки, больше не придется, как раньше, ждать очереди.
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Еще одно не менее долгожданное открытие: автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке. Местные жители, кстати, коллегиально выбрали название. Итого имеем Покровский мост.
Название выбирали в соцсетях председателя райисполкома. Рассказываем об открытии в Полоцке автомобильного моста
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Еще один объект к 7 ноября – первый в стране продовольственный экорынок «Валерьяново». Расположился он на выезде из Минска по Логойскому тракту.
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На прилавках можно найти только экологически чистую и качественную продукцию по доступной цене. Это товары фермеров, белорусских агрокомбинатов, которые выпускают молочные, мясные продукты, овощи и фрукты. Знак качества подтверждают в современной лаборатории.